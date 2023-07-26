https://uz.sputniknews.ru/20230726/vrach-rasskazala-kak-nye-pereputat-kor-prostudoy-37247671.html
Врач рассказала, как не перепутать корь с простудой
Врач рассказала, как не перепутать корь с простудой
Корь — острое инфекционное заболевание, которое развивается поэтапно, причем начальный период может длиться неделями и совершенно себя не проявлять
2023-07-26T20:26+0500
2023-07-26T20:26+0500
2023-07-26T20:43+0500
узбекистан
корь
врач
вакцинация
заболевание
комитет санитарно-эпидемиологического благополучия
хурсаной джамалова
орви
иммунитет
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В Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья сообщили, что в Узбекистане с начала 2023 года выявили 164 случая заболевания корью. Врачи пояснили, что это заболевание диагностировали в основном у тех, кто контактировал с больными корью, приехавшими из-за границы.Корь развивается поэтапно, причем начальный период может длиться неделями и совершенно себя не проявлять. Первые признаки кори очень схожи с симптомами ОРВИ. У человека появляются кашель, насморк, повышается температура.Она также добавила, что корь включает три стадии, которые протекают последовательно. Это время, когда нет видимых проявлений заболевания, но человек уже болен, стадия высыпаний и период выздоровления.Для каждой из них характерны свой временной промежуток и соответствующие симптомы.Хурсаной Джамалова напомнила, что в Узбекистане вакцина от кори входит в календарь профилактических прививок.Это необходимо для укрепления иммунитета против этого заболевания.
узбекистан
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Анна Желиховская
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан корь врач специалист вакцинация как не перепутать простуда заболевание признаки комитет санитарно-эпидемиологического благополучия симптомы орви
узбекистан корь врач специалист вакцинация как не перепутать простуда заболевание признаки комитет санитарно-эпидемиологического благополучия симптомы орви
Врач рассказала, как не перепутать корь с простудой
20:26 26.07.2023 (обновлено: 20:43 26.07.2023)
Анна Желиховская
Корреспондент
Корь — острое инфекционное заболевание. Главный специалист Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия рассказала о его признаках, а также о вакцинации от кори.
В Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья сообщили, что в Узбекистане с начала 2023 года выявили 164 случая заболевания корью. Врачи пояснили, что это заболевание диагностировали в основном у тех, кто контактировал с больными корью, приехавшими из-за границы.
Корь развивается поэтапно, причем начальный период может длиться неделями и совершенно себя не проявлять. Первые признаки кори очень схожи с симптомами ОРВИ. У человека появляются кашель, насморк, повышается температура.
“Наиболее характерным признаком заболевания являются пятна у основания коренных зубов. Они возникают из-за того, что вирус разрушает слизистую оболочку. Белые пятна окружены красной припухшей каймой. По этому признаку корь можно отличить от других заболеваний, имеющих схожие проявления”, — рассказала корреспонденту Sputnik главный специалист Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия Хурсаной Джамалова.
Она также добавила, что корь включает три стадии, которые протекают последовательно. Это время, когда нет видимых проявлений заболевания, но человек уже болен, стадия высыпаний и период выздоровления.
Для каждой из них характерны свой временной промежуток и соответствующие симптомы.
Хурсаной Джамалова напомнила, что в Узбекистане вакцина от кори входит в календарь профилактических прививок.
“Согласно национального календаря профилактических прививок дети прививаются против кори 2 раза — в возрасте одного года и повторно в возрасте 6 лет. Но по эпидемическим показаниям в Узбекистане дети с 6 месячного возраста до 5 лет дополнительно прививаются против кори и краснухи”, — объяснила специалист.
Это необходимо для укрепления иммунитета против этого заболевания.