https://uz.sputniknews.ru/20230726/vrach-rasskazala-kak-nye-pereputat-kor-prostudoy-37247671.html

Врач рассказала, как не перепутать корь с простудой

Врач рассказала, как не перепутать корь с простудой

Корь — острое инфекционное заболевание, которое развивается поэтапно, причем начальный период может длиться неделями и совершенно себя не проявлять

2023-07-26T20:26+0500

2023-07-26T20:26+0500

2023-07-26T20:43+0500

узбекистан

корь

врач

вакцинация

заболевание

комитет санитарно-эпидемиологического благополучия

хурсаной джамалова

орви

иммунитет

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В Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья сообщили, что в Узбекистане с начала 2023 года выявили 164 случая заболевания корью. Врачи пояснили, что это заболевание диагностировали в основном у тех, кто контактировал с больными корью, приехавшими из-за границы.Корь развивается поэтапно, причем начальный период может длиться неделями и совершенно себя не проявлять. Первые признаки кори очень схожи с симптомами ОРВИ. У человека появляются кашель, насморк, повышается температура.Она также добавила, что корь включает три стадии, которые протекают последовательно. Это время, когда нет видимых проявлений заболевания, но человек уже болен, стадия высыпаний и период выздоровления.Для каждой из них характерны свой временной промежуток и соответствующие симптомы.Хурсаной Джамалова напомнила, что в Узбекистане вакцина от кори входит в календарь профилактических прививок.Это необходимо для укрепления иммунитета против этого заболевания.

узбекистан

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2023

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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узбекистан корь врач специалист вакцинация как не перепутать простуда заболевание признаки комитет санитарно-эпидемиологического благополучия симптомы орви