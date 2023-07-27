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За 6 месяцев в Узбекистан поступили переводы на $5,2 млрд — председатель ЦБ
За 6 месяцев в Узбекистан поступили переводы на $5,2 млрд — председатель ЦБ
В Центральном банке проходит пресс-конференция с участием председателя Мамаризо Нурмуратова
2023-07-27T14:49+0500
2023-07-27T14:49+0500
2023-07-27T15:45+0500
узбекистан
цб
заседание
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. За 6 месяцев этого года в Узбекистан отправили денежных переводов на $5,2 млрд, сообщил на пресс-конференции Мамаризо Нурмуратов.Напомним, сегодня в Центральном банке Узбекистана проходит пресс-конференция с участием председателя Мамаризо Нурмуратова. Она посвящена итогам очередного заседания правления по рассмотрению основной ставки ЦБ.
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узбекистан цб центральный банк председатель мамаризо нурмуратов пресс-конференция денежные переводы 6 месяцев полугодие итоги очередного заседания правления рассмотрение основная ставка
узбекистан цб центральный банк председатель мамаризо нурмуратов пресс-конференция денежные переводы 6 месяцев полугодие итоги очередного заседания правления рассмотрение основная ставка
За 6 месяцев в Узбекистан поступили переводы на $5,2 млрд — председатель ЦБ
14:49 27.07.2023 (обновлено: 15:45 27.07.2023)
В Центральном банке проходит пресс-конференция с участием председателя Мамаризо Нурмуратова.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. За 6 месяцев этого года в Узбекистан отправили денежных переводов на $5,2 млрд, сообщил на пресс-конференции Мамаризо Нурмуратов.
"За первое полугодие 2023 года в Узбекистан отправили денежных переводов на $5,2 млрд, что на 21,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — заявил в ходе пресс-конференции председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов.
Напомним, сегодня в Центральном банке Узбекистана проходит пресс-конференция с участием председателя Мамаризо Нурмуратова. Она посвящена итогам очередного заседания правления по рассмотрению основной ставки ЦБ.