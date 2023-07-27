https://uz.sputniknews.ru/20230727/6-mesyatsev-uzbekistan-denejnyye-perevody-2-mlrd-dollarov-predsedatel-sentrobanka-37287116.html

За 6 месяцев в Узбекистан поступили переводы на $5,2 млрд — председатель ЦБ

За 6 месяцев в Узбекистан поступили переводы на $5,2 млрд — председатель ЦБ

В Центральном банке проходит пресс-конференция с участием председателя Мамаризо Нурмуратова

2023-07-27T14:49+0500

2023-07-27T14:49+0500

2023-07-27T15:45+0500

узбекистан

цб

заседание

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. За 6 месяцев этого года в Узбекистан отправили денежных переводов на $5,2 млрд, сообщил на пресс-конференции Мамаризо Нурмуратов.Напомним, сегодня в Центральном банке Узбекистана проходит пресс-конференция с участием председателя Мамаризо Нурмуратова. Она посвящена итогам очередного заседания правления по рассмотрению основной ставки ЦБ.

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узбекистан цб центральный банк председатель мамаризо нурмуратов пресс-конференция денежные переводы 6 месяцев полугодие итоги очередного заседания правления рассмотрение основная ставка