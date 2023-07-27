https://uz.sputniknews.ru/20230727/fsb-ukraina-agent-popytka-vzryv-korabl-chernomorskiy-flot-37294631.html

ФСБ поймала агента — он пытался устроить взрыв на корабле Черноморского флота

ФСБ поймала агента — он пытался устроить взрыв на корабле Черноморского флота

У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой килограмм в тротиловом эквиваленте

2023-07-27T17:00+0500

2023-07-27T17:00+0500

2023-07-27T17:24+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

всу

украина

флот

взрыв

разведка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1b/37295273_0:0:1628:916_1920x0_80_0_0_7c10bbed2f3c88aa3ae654a022bda696.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Федеральная служба безопасности поймала украинского агента, пытавшегося устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ, сообщает РИА Новости. Оперативники задержали служащего ВМФ, который, как утверждается, завербован украинской разведкой. У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой килограмм в тротиловом эквиваленте.Кроме того, мужчину подозревают в передаче противнику сведений, составляющих гостайну.Как отметили в ФСБ, принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 ("Террористический акт"), 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 275 ("Государственная измена"), 283 ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну").

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия украина агент взрывные устройства тротиловый эквивалент федеральная служба безопасности фсб попытка взрыв корабль черноморский флот ракетное вооружение разведка