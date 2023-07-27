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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230727/fsb-ukraina-agent-popytka-vzryv-korabl-chernomorskiy-flot-37294631.html
ФСБ поймала агента — он пытался устроить взрыв на корабле Черноморского флота
ФСБ поймала агента — он пытался устроить взрыв на корабле Черноморского флота
У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой килограмм в тротиловом эквиваленте
2023-07-27T17:00+0500
2023-07-27T17:24+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
всу
украина
флот
взрыв
разведка
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Федеральная служба безопасности поймала украинского агента, пытавшегося устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ, сообщает РИА Новости. Оперативники задержали служащего ВМФ, который, как утверждается, завербован украинской разведкой. У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой килограмм в тротиловом эквиваленте.Кроме того, мужчину подозревают в передаче противнику сведений, составляющих гостайну.Как отметили в ФСБ, принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 ("Террористический акт"), 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 275 ("Государственная измена"), 283 ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну").
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россия украина агент взрывные устройства тротиловый эквивалент федеральная служба безопасности фсб попытка взрыв корабль черноморский флот ракетное вооружение разведка
россия украина агент взрывные устройства тротиловый эквивалент федеральная служба безопасности фсб попытка взрыв корабль черноморский флот ракетное вооружение разведка

ФСБ поймала агента — он пытался устроить взрыв на корабле Черноморского флота

17:00 27.07.2023 (обновлено: 17:24 27.07.2023)
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкШеврон ФСБ. Архивное фото
Шеврон ФСБ. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2023
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ
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У украинского агента изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой килограмм в тротиловом эквиваленте.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Федеральная служба безопасности поймала украинского агента, пытавшегося устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ, сообщает РИА Новости.
"Пресечена попытка спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение", — говорится в сообщении.
Оперативники задержали служащего ВМФ, который, как утверждается, завербован украинской разведкой. У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой килограмм в тротиловом эквиваленте.
Кроме того, мужчину подозревают в передаче противнику сведений, составляющих гостайну.
Как отметили в ФСБ, принимается решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 ("Террористический акт"), 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 275 ("Государственная измена"), 283 ("Разглашение сведений, составляющих государственную тайну").
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