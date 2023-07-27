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https://uz.sputniknews.ru/20230727/jitel-samarkandskaya-oblast-dom-xischnaya-ptitsa-filin-foto-37258791.html
Житель Самаркандской области содержал в своем доме хищную птицу — фото
Житель Самаркандской области содержал в своем доме хищную птицу — фото
Сейчас птица в реабилитационном центре Зарафшанского национального природного парка
2023-07-27T08:02+0500
2023-07-27T08:55+0500
узбекистан
самаркандская область
филин
хищная птица
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В одном из домов в Самаркандской области обнаружили филина, сообщает Минэкологии.Сообщение о том, что там содержится хищная птица, поступило в отдел экологии Пахтачинского района.Птица, находящаяся под постоянным контролем, прошла медицинское обследование и была доставлена для временного содержания в реабилитационный центр Зарафшанского национального природного парка.В ближайшее время филина выпустят в дикую природу.
узбекистан
самаркандская область
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узбекистан самаркандская область хищная птица филин махалля украч пахтачинский район медицинское обследование временное содержание реабилитационный центр зарафшанский национальный природный парк дикая природа
узбекистан самаркандская область хищная птица филин махалля украч пахтачинский район медицинское обследование временное содержание реабилитационный центр зарафшанский национальный природный парк дикая природа

Житель Самаркандской области содержал в своем доме хищную птицу — фото

08:02 27.07.2023 (обновлено: 08:55 27.07.2023)
© Sputnik / Iliya Pitalev / Перейти в фотобанкФилин
Филин - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2023
© Sputnik / Iliya Pitalev
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Сейчас птица в реабилитационном центре Зарафшанского национального природного парка. В ближайшее время ее выпустят в дикую природу.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В одном из домов в Самаркандской области обнаружили филина, сообщает Минэкологии.
© Пресс-служба МинэкологииЖитель Самаркандской области содержал в своем доме филина
Житель Самаркандской области содержал в своем доме филина - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2023
Житель Самаркандской области содержал в своем доме филина
© Пресс-служба Минэкологии
Сообщение о том, что там содержится хищная птица, поступило в отдел экологии Пахтачинского района.
"В результате проверки выяснилось, что филин находился в саду М.Мухаммадиева, проживающего в махалле Украч", — говорится в сообщении.
Птица, находящаяся под постоянным контролем, прошла медицинское обследование и была доставлена для временного содержания в реабилитационный центр Зарафшанского национального природного парка.
© Пресс-служба МинэкологииЖитель Самаркандской области содержал в своем доме филина
Житель Самаркандской области содержал в своем доме филина - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.07.2023
Житель Самаркандской области содержал в своем доме филина
© Пресс-служба Минэкологии
В ближайшее время филина выпустят в дикую природу.
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