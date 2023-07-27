https://uz.sputniknews.ru/20230727/jitel-samarkandskaya-oblast-dom-xischnaya-ptitsa-filin-foto-37258791.html

Житель Самаркандской области содержал в своем доме хищную птицу — фото

Житель Самаркандской области содержал в своем доме хищную птицу — фото

Сейчас птица в реабилитационном центре Зарафшанского национального природного парка

2023-07-27T08:02+0500

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узбекистан

самаркандская область

филин

хищная птица

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. В одном из домов в Самаркандской области обнаружили филина, сообщает Минэкологии.Сообщение о том, что там содержится хищная птица, поступило в отдел экологии Пахтачинского района.Птица, находящаяся под постоянным контролем, прошла медицинское обследование и была доставлена для временного содержания в реабилитационный центр Зарафшанского национального природного парка.В ближайшее время филина выпустят в дикую природу.

узбекистан

самаркандская область

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узбекистан самаркандская область хищная птица филин махалля украч пахтачинский район медицинское обследование временное содержание реабилитационный центр зарафшанский национальный природный парк дикая природа