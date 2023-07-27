https://uz.sputniknews.ru/20230727/kak-nye-prostuditsya-iz-za-letnego-dojdya-sovety-vracha-37301345.html

Как не простудиться из-за летнего дождя — советы врача

Как не простудиться из-за летнего дождя — советы врача

Чтобы не простудиться после летнего дождя, необходимо быстро переодеться и высушить волосы

2023-07-27T22:03+0500

2023-07-27T22:03+0500

2023-07-27T22:03+0500

дождь

врач

советы

простуда

вода

одежда

ветер

чай

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Летний дождь сам по себе не может стать причиной простуды, поскольку теплая вода не опасна для человека, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев. Но если вы промокли, а потом подул холодный ветер, или вы зашли в помещение с работающим кондиционером, тогда действительно можно переохладиться. Чтобы не простудиться после летнего дождя, следует быстро переодеться и высушить волосы, подчеркивает врач.

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