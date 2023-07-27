https://uz.sputniknews.ru/20230727/kak-nye-prostuditsya-iz-za-letnego-dojdya-sovety-vracha-37301345.html
Как не простудиться из-за летнего дождя — советы врача
Как не простудиться из-за летнего дождя — советы врача
Чтобы не простудиться после летнего дождя, необходимо быстро переодеться и высушить волосы
2023-07-27T22:03+0500
2023-07-27T22:03+0500
2023-07-27T22:03+0500
дождь
врач
советы
простуда
вода
одежда
ветер
чай
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Летний дождь сам по себе не может стать причиной простуды, поскольку теплая вода не опасна для человека, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев. Но если вы промокли, а потом подул холодный ветер, или вы зашли в помещение с работающим кондиционером, тогда действительно можно переохладиться. Чтобы не простудиться после летнего дождя, следует быстро переодеться и высушить волосы, подчеркивает врач.
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летний дождь простуда как не простудиться врач терапевт советы переодеться высушить волосы причины простуды ветер сквозняк теплый чай
летний дождь простуда как не простудиться врач терапевт советы переодеться высушить волосы причины простуды ветер сквозняк теплый чай
Как не простудиться из-за летнего дождя — советы врача
Чтобы не простудиться после летнего дождя, необходимо быстро переодеться и высушить волосы.
Летний дождь сам по себе не может стать причиной простуды, поскольку теплая вода не опасна для человека, рассказал в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.
Но если вы промокли, а потом подул холодный ветер, или вы зашли в помещение с работающим кондиционером, тогда действительно можно переохладиться.
"Сам по себе летний дождь не страшен. От теплой воды не болеют. Люди заболевают, когда намокают, а потом быстро охлаждаются. Это происходит при ветре, при сквозняке, поскольку в такие моменты вода начинает быстро испаряться с поверхности кожи и забирать с собой тепло", — объясняет Алексей Хухрев.
Чтобы не простудиться после летнего дождя, следует быстро переодеться и высушить волосы, подчеркивает врач.
"Такое удовольствие — побегать под летним дождем. Дети, например, это обожают. После этого главное — быстро вытереться и зайти в тепло, тогда никто не заболеет. Поэтому, если вы попали под дождь по пути на работу, где прохладно из-за кондиционера, важно переодеться в сухую одежду и высушить волосы, тогда все обойдется. Можно также выпить теплого чая", — посоветовал Алексей Хухрев.