https://uz.sputniknews.ru/20230727/natsvalyuta-gossimvolika-dengi-svadba-uvd-samarkandskaya-oblast-37316020.html
Не топчите нацвалюту с госсимволикой, разбрасывая деньги на свадьбах — УВД
Не топчите нацвалюту с госсимволикой, разбрасывая деньги на свадьбах — УВД
Правоохранительные органы призвали граждан уважать государственную символику
2023-07-27T22:01+0500
2023-07-27T22:01+0500
2023-07-27T22:01+0500
узбекистан
самаркандская область
деньги
свадьба
государственный символ
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. “Не топчите национальную валюту с государственной символикой, разбрасывая деньги на свадьбах” — УВД Самаркандской области призвало граждан уважать государственную символику.На банкнотах изображены государственные символы, наступать на которые как минимум неэтично. Отмечается также, что “обычаи” разбрасывания денег на свадьбах в последнее время участились, и многие люди негативно реагируют на такие видео.
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узбекистан увд самаркандская область деньги разбрасывать свадьба государственная символика
узбекистан увд самаркандская область деньги разбрасывать свадьба государственная символика
Не топчите нацвалюту с госсимволикой, разбрасывая деньги на свадьбах — УВД
Правоохранительные органы призвали граждан уважать государственную символику.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
“Не топчите национальную валюту с государственной символикой, разбрасывая деньги на свадьбах” — УВД Самаркандской области
призвало граждан уважать государственную символику.
На банкнотах изображены государственные символы, наступать на которые как минимум неэтично. Отмечается также, что “обычаи” разбрасывания денег на свадьбах в последнее время участились, и многие люди негативно реагируют на такие видео.