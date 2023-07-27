https://uz.sputniknews.ru/20230727/natsvalyuta-gossimvolika-dengi-svadba-uvd-samarkandskaya-oblast-37316020.html

Не топчите нацвалюту с госсимволикой, разбрасывая деньги на свадьбах — УВД

Не топчите нацвалюту с госсимволикой, разбрасывая деньги на свадьбах — УВД

Правоохранительные органы призвали граждан уважать государственную символику

2023-07-27T22:01+0500

2023-07-27T22:01+0500

2023-07-27T22:01+0500

узбекистан

самаркандская область

деньги

свадьба

государственный символ

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. “Не топчите национальную валюту с государственной символикой, разбрасывая деньги на свадьбах” — УВД Самаркандской области призвало граждан уважать государственную символику.На банкнотах изображены государственные символы, наступать на которые как минимум неэтично. Отмечается также, что “обычаи” разбрасывания денег на свадьбах в последнее время участились, и многие люди негативно реагируют на такие видео.

узбекистан

самаркандская область

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