https://uz.sputniknews.ru/20230727/onkologi-uzbekistan-redkiy-vid-rak-issledovaniye-37280107.html

Онкологи Узбекистана исследовали редкий вид рака — какие результаты

Онкологи Узбекистана исследовали редкий вид рака — какие результаты

Исследование онкогинекологического заболевания проводили на протяжении почти трех лет. В нем участвовали более 180 пациенток со всей республики. О главных итогах научной работы — в материале Sputnik.

2023-07-27T20:43+0500

2023-07-27T20:43+0500

2023-07-27T20:43+0500

узбекистан

онкология

лечение онкологии

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Онкологи Узбекистана провели крупное исследование такого редкого онкологического заболевания как рак вульвы (внешних половых органов женщин). В настоящее время это одна из серьезнейших болезней женской репродуктивной системы. Ее опасность в том, что несмотря на визуальную локализацию, заболевание часто не могут диагностировать до поздних стадий развития. Поэтому 65% пациенток обращаются к врачу уже в запущенных случаях.Исследование продолжалось почти три года. В нем участвовали 186 женщин со злокачественными опухолями вульвы. Возраст пациенток — от 18 до 90 лет.Проведенный анализ, а также работы турецких и российских онкологов легли в основу докторской диссертации: “Интегративный подход к диагностике и лечению рака вульвы". Работу на кафедре онкологии и медицинской радиологии Ташкентского государственного стоматологического института выполнила врач-онкогинеколог, хирург, д.м.н. Висола Наврузова. Научным руководителем диссертации выступила д.м.н., профессор Джамила Полатова.В своей работе Висола Наврузова разбиралась в закономерности возникновения и распространения этого заболевания, разрабатывала новые методы диагностики и изучала инновационные подходы к лечению. В ходе исследования врач применяла несколько видов диагностики, включающих методы гистологического анализа (выявление раковых клеток) и молекулярную диагностику (ее проводят до появления симптомов.“За три года 186 пациенток это большой показатель, — рассказывает Висола Наврузова. — По данным нашего Центра профилактики рака, в 2022 году в Узбекистане зафиксировали 91 случай рака вульвы, три года назад таких пациенток было 64. Как видите происходит пусть не большой, но все-таки рост заболеваемости”.Во время исследований одну из групп пациенток лечили современными препаратами таргетной (точечной) терапии. И такое лечение оказалось очень эффективным. При этом в ходе обследования у 86 исследуемых пациенток обнаружили вирус папилломы человека, который может привести к раку шейки матки.Таким образом исследование доказало, что высокая вирусная нагрузка вируса папилломы человека при раке вульвы ухудшает ситуацию, так как способствует распространению опухоли.Оппонентом диссертации Висолы Наврузовой выступил заведующий отделением онкогинекологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге Игорь Берлев. Профессор подчеркнул высокое качество исследования и его значимость в лечении заболевания.Крупные научные исследования в области рака вульвы за последние 20 лет не проводились ни в Узбекистане, ни в зарубежных странах. Вот почему эта работа играет важную роль в борьбе с данной патологией и позволяет понять, в том числе тактику ведения таких пациенток.

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