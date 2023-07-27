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Жара и ветер — погода в Ташкенте на 27 июля
Жара и ветер — погода в Ташкенте на 27 июля
Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей и гостей столицы в четверг.
2023-07-27T05:09+0500
2023-07-27T05:09+0500
2023-07-27T05:09+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Сегодня в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный с переходом в западный, 5-10 м/с, к вечеру может усилиться до 12-17 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура днем 38-40 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода погода в ташкенте прогноз погоды прогноз прогноз погоды в ташкенте узгидромет
узбекистан ташкент погода погода в ташкенте прогноз погоды прогноз прогноз погоды в ташкенте узгидромет
Жара и ветер — погода в Ташкенте на 27 июля
Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей и гостей столицы в четверг.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный с переходом в западный, 5-10 м/с, к вечеру может усилиться до 12-17 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура днем 38-40 градусов тепла.