https://uz.sputniknews.ru/20230727/pogoda-tashkent-27-iyul-2023-37221570.html

Жара и ветер — погода в Ташкенте на 27 июля

Жара и ветер — погода в Ташкенте на 27 июля

Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей и гостей столицы в четверг.

2023-07-27T05:09+0500

2023-07-27T05:09+0500

2023-07-27T05:09+0500

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Сегодня в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный с переходом в западный, 5-10 м/с, к вечеру может усилиться до 12-17 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура днем 38-40 градусов тепла.

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