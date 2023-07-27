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Кто станет соперником Узбекистана на ЧМ-2026 по футболу – где посмотреть жеребьевку
Кто станет соперником Узбекистана на ЧМ-2026 по футболу – где посмотреть жеребьевку
В ближайшее время станет известно, с какими командами выйдет на поле Национальная сборная Узбекистана по футболу в рамках чемпионата мира - 2026 года.
2023-07-27T11:40+0500
2023-07-27T11:40+0500
2023-07-27T11:51+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2026 года пройдет сегодня в штаб-квартире Азиатской футбольной конфедерации в Куала-Лумпуре. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.По результатам жеребьевки, которая начнется в 13.00, станет известно, с какими командами выйдет на поле национальная сборная республики.В настоящее время команда Узбекистана в рейтинге ФИФА занимает 10-е место среди 46 стран АФК.Игроки начнут борьбу в отборочном турнире ЧМ-2026 со второго раунда.Прямую трансляцию жеребьевки можно посмотреть на официальном канале AFC Asian Cup.На ЧМ, который пройдет в США, Канаде и Мексике, впервые выступят после отборочных игр 48 команд, поэтому Азиатская футбольная конфедерация внесла некоторые изменения в формат квалификации.Для сборных азиатского континента будет предложено 8 с половиной мест в финальной части ЧМ-2026. В первом раунде турнира сыграют 18 сборных с самым низким рейтингом, во втором раунде встретятся более опытные команды.
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узбекистан куала-лумпур сборная узбекистана футбол чемпионат мира по футболу ассоциация футбола узбекистана жеребьевка
узбекистан куала-лумпур сборная узбекистана футбол чемпионат мира по футболу ассоциация футбола узбекистана жеребьевка
Кто станет соперником Узбекистана на ЧМ-2026 по футболу – где посмотреть жеребьевку
11:40 27.07.2023 (обновлено: 11:51 27.07.2023)
В ближайшее время станет известно, с какими командами выйдет на поле Национальная сборная Узбекистана по футболу в рамках чемпионата мира 2026 года.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik.
Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2026 года пройдет сегодня в штаб-квартире Азиатской футбольной конфедерации в Куала-Лумпуре. Об этом сообщает пресс-служба
Ассоциации футбола Узбекистана.
По результатам жеребьевки, которая начнется в 13.00, станет известно, с какими командами выйдет на поле национальная сборная республики.
В настоящее время команда Узбекистана в рейтинге ФИФА занимает 10-е место среди 46 стран АФК.
Игроки начнут борьбу в отборочном турнире ЧМ-2026 со второго раунда.
Прямую трансляцию жеребьевки можно посмотреть на официальном канале AFC Asian Cup
.
На ЧМ, который пройдет в США, Канаде и Мексике, впервые выступят после отборочных игр 48 команд, поэтому Азиатская футбольная конфедерация внесла некоторые изменения в формат квалификации.
Для сборных азиатского континента будет предложено 8 с половиной мест в финальной части ЧМ-2026. В первом раунде турнира сыграют 18 сборных с самым низким рейтингом, во втором раунде встретятся более опытные команды.