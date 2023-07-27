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https://uz.sputniknews.ru/20230727/uzbekistan-ogranicheniya-skorost-dvijeniya-poyezd-prichina-37311090.html
"Узтемирйулйуловчи" ввело ограничения на скорость движения поездов — в чем причина
"Узтемирйулйуловчи" ввело ограничения на скорость движения поездов — в чем причина
В поездах также может снизиться производительность системы охлаждения, отметили в компании
2023-07-27T20:52+0500
2023-07-27T20:52+0500
узбекистан
жара
поезд
движение поездов
скорость
аномальная температура
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. АО "Узтемирйулйуловчи" объявило о введении ограничений на скорость движения поездов из-за аномальной жары, сообщает Минтранс.Из-за этого поезда могут ходить с опозданием. Кроме того, в поездах может снижаться производительность системы охлаждения, отметили в компании.
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узбекистан поезд движение поездов скорость снижение ао узтемирйулйуловчи система охлаждения аномальная жара производительность опоздание
узбекистан поезд движение поездов скорость снижение ао узтемирйулйуловчи система охлаждения аномальная жара производительность опоздание

"Узтемирйулйуловчи" ввело ограничения на скорость движения поездов — в чем причина

20:52 27.07.2023
© Министерство туризма и культурного наследияСкоростной поезд "Афросиеб"
Скоростной поезд Афросиеб - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2023
© Министерство туризма и культурного наследия
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В поездах также может снизиться производительность системы охлаждения, отметили в компании.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. АО "Узтемирйулйуловчи" объявило о введении ограничений на скорость движения поездов из-за аномальной жары, сообщает Минтранс.
"В эти дни на территории республики наблюдается аномально жаркая погода. В результате температура рельсов наземных железных дорог и их стальных частей будет очень высокой. Поэтому в целях обеспечения безопасности пассажиров и поездов устанавливаются ограничения скорости движения поездов", — говорится в сообщении.
Из-за этого поезда могут ходить с опозданием. Кроме того, в поездах может снижаться производительность системы охлаждения, отметили в компании.
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