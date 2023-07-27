https://uz.sputniknews.ru/20230727/uzbekistan-ogranicheniya-skorost-dvijeniya-poyezd-prichina-37311090.html

"Узтемирйулйуловчи" ввело ограничения на скорость движения поездов — в чем причина

"Узтемирйулйуловчи" ввело ограничения на скорость движения поездов — в чем причина

В поездах также может снизиться производительность системы охлаждения, отметили в компании

2023-07-27T20:52+0500

2023-07-27T20:52+0500

2023-07-27T20:52+0500

узбекистан

жара

поезд

движение поездов

скорость

аномальная температура

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. АО "Узтемирйулйуловчи" объявило о введении ограничений на скорость движения поездов из-за аномальной жары, сообщает Минтранс.Из-за этого поезда могут ходить с опозданием. Кроме того, в поездах может снижаться производительность системы охлаждения, отметили в компании.

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узбекистан поезд движение поездов скорость снижение ао узтемирйулйуловчи система охлаждения аномальная жара производительность опоздание