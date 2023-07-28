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https://uz.sputniknews.ru/20230728/baxtiyer-saidov-veritelnyye-gramoty-posol-malayziya-uzbekistan-37338651.html
Бахтиёр Саидов принял нового посла Малайзии
Бахтиёр Саидов принял нового посла Малайзии
Встреча министра иностранных дел и Ильхама Туа бин Иллиаса и передача копий верительных грамот прошли в МИД Узбекистана.
2023-07-28T15:02+0500
2023-07-28T16:48+0500
бахтиёр саидов
узбекистан
ташкент
мид узбекистана
посол
малайзия
верительные грамоты
политика
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Малайзии в Узбекистане Ильхама Туа бин Иллиаса. Об этом глава МИД сообщил в своем Telegram-канале.Предыдущий посол Малайзии в Узбекистане Хенди Ассан завершил свою 5-летнюю дипмиссию в июле этого года.
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бахтиер саидов узбекистан ташкент мид узбекистана посол малайзия верительные грамоты посол
бахтиер саидов узбекистан ташкент мид узбекистана посол малайзия верительные грамоты посол

Бахтиёр Саидов принял нового посла Малайзии

15:02 28.07.2023 (обновлено: 16:48 28.07.2023)
© Пресс-служба МИД УзбекистанаБахтиёр Саидов принял копии верительных грамот от нового посла Малайзии
Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот от нового посла Малайзии - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2023
© Пресс-служба МИД Узбекистана
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Встреча министра иностранных дел и Ильхама Туа бин Иллиаса и передача копий верительных грамот прошли в МИД Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Малайзии в Узбекистане Ильхама Туа бин Иллиаса. Об этом глава МИД сообщил в своем Telegram-канале.

“Мы вместе с командой Министерства иностранных дел Республики Узбекистан поддержим господина Посла в реализации его дипломатической миссии, направленной на укрепление узбекско-малазийских отношений”, — говорится в сообщении.

Предыдущий посол Малайзии в Узбекистане Хенди Ассан завершил свою 5-летнюю дипмиссию в июле этого года.
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