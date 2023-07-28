https://uz.sputniknews.ru/20230728/baxtiyer-saidov-veritelnyye-gramoty-posol-malayziya-uzbekistan-37338651.html
Бахтиёр Саидов принял нового посла Малайзии
Бахтиёр Саидов принял нового посла Малайзии
Встреча министра иностранных дел и Ильхама Туа бин Иллиаса и передача копий верительных грамот прошли в МИД Узбекистана.
2023-07-28T15:02+0500
2023-07-28T15:02+0500
2023-07-28T16:48+0500
бахтиёр саидов
узбекистан
ташкент
мид узбекистана
посол
малайзия
верительные грамоты
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1c/37338476_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2adf9c3486c7b625259e058392191c13.jpg
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Малайзии в Узбекистане Ильхама Туа бин Иллиаса. Об этом глава МИД сообщил в своем Telegram-канале.Предыдущий посол Малайзии в Узбекистане Хенди Ассан завершил свою 5-летнюю дипмиссию в июле этого года.
узбекистан
ташкент
малайзия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1c/37338476_54:0:1242:891_1920x0_80_0_0_bd6eebd4750381d13ba7f1626b0dcbe6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
бахтиер саидов узбекистан ташкент мид узбекистана посол малайзия верительные грамоты посол
бахтиер саидов узбекистан ташкент мид узбекистана посол малайзия верительные грамоты посол
Бахтиёр Саидов принял нового посла Малайзии
15:02 28.07.2023 (обновлено: 16:48 28.07.2023)
Встреча министра иностранных дел и Ильхама Туа бин Иллиаса и передача копий верительных грамот прошли в МИД Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Малайзии в Узбекистане Ильхама Туа бин Иллиаса. Об этом глава МИД сообщил
в своем Telegram-канале.
“Мы вместе с командой Министерства иностранных дел Республики Узбекистан поддержим господина Посла в реализации его дипломатической миссии, направленной на укрепление узбекско-малазийских отношений”, — говорится в сообщении.
Предыдущий посол Малайзии в Узбекистане Хенди Ассан
завершил свою 5-летнюю дипмиссию в июле этого года.