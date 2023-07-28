https://uz.sputniknews.ru/20230728/baxtiyer-saidov-veritelnyye-gramoty-posol-malayziya-uzbekistan-37338651.html

Бахтиёр Саидов принял нового посла Малайзии

Бахтиёр Саидов принял нового посла Малайзии

Встреча министра иностранных дел и Ильхама Туа бин Иллиаса и передача копий верительных грамот прошли в МИД Узбекистана.

2023-07-28T15:02+0500

2023-07-28T15:02+0500

2023-07-28T16:48+0500

бахтиёр саидов

узбекистан

ташкент

мид узбекистана

посол

малайзия

верительные грамоты

политика

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов принял копии верительных грамот Чрезвычайного и Полномочного Посла Малайзии в Узбекистане Ильхама Туа бин Иллиаса. Об этом глава МИД сообщил в своем Telegram-канале.Предыдущий посол Малайзии в Узбекистане Хенди Ассан завершил свою 5-летнюю дипмиссию в июле этого года.

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