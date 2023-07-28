https://uz.sputniknews.ru/20230728/futbolist-eldor-shomurodov-perexod-kalyari-italiya-37322903.html

Футболист из Узбекистана Элдор Шомуродов перейдет в итальянский "Кальяри"

Футболист из Узбекистана Элдор Шомуродов перейдет в итальянский "Кальяри"

Футбольный клуб не выкупил узбекского спортсмена, а "арендовал" на время с правом выкупа игрока.

2023-07-28T11:03+0500

2023-07-28T11:03+0500

2023-07-28T11:08+0500

узбекистан

спорт

футбол

элдор шомуродов

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Футболист сборной Узбекистана и римского клуба "Рома" Элдор Шомуродов перешел в итальянский "Кальяри" на правах аренды. Об этом игрок сообщил на своей официальной странице.Трансфер состоялся на правах сезонной аренды стоимостью в €1 млн. с правом дальнейшего выкупа игрока.Напомним, 28-летний узбекистанский футболист Элдор Шомуродов летом 2021 года перешел из "Дженоа" в "Рому" за €18 млн. Оттуда в январе текущего года Шомуродов на правах аренды провел сезон без права выкупа в итальянской “Специи”. Контракт с “Ромой” у футболиста рассчитан до лета 2026 года.В прошлом сезоне нападающий из Узбекистана провел за "волков" и “Специю” 24 матча, отметившись двумя голами и двумя голевыми передачами.Ранее стали известны соперники Узбекистана по отборочному этапу на ЧМ-2026 по футболу.

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