https://uz.sputniknews.ru/20230728/futbolist-eldor-shomurodov-perexod-kalyari-italiya-37322903.html
Футболист из Узбекистана Элдор Шомуродов перейдет в итальянский "Кальяри"
Футболист из Узбекистана Элдор Шомуродов перейдет в итальянский "Кальяри"
Футбольный клуб не выкупил узбекского спортсмена, а "арендовал" на время с правом выкупа игрока.
2023-07-28T11:03+0500
2023-07-28T11:03+0500
2023-07-28T11:08+0500
узбекистан
спорт
футбол
элдор шомуродов
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Футболист сборной Узбекистана и римского клуба "Рома" Элдор Шомуродов перешел в итальянский "Кальяри" на правах аренды. Об этом игрок сообщил на своей официальной странице.Трансфер состоялся на правах сезонной аренды стоимостью в €1 млн. с правом дальнейшего выкупа игрока.Напомним, 28-летний узбекистанский футболист Элдор Шомуродов летом 2021 года перешел из "Дженоа" в "Рому" за €18 млн. Оттуда в январе текущего года Шомуродов на правах аренды провел сезон без права выкупа в итальянской “Специи”. Контракт с “Ромой” у футболиста рассчитан до лета 2026 года.В прошлом сезоне нападающий из Узбекистана провел за "волков" и “Специю” 24 матча, отметившись двумя голами и двумя голевыми передачами.Ранее стали известны соперники Узбекистана по отборочному этапу на ЧМ-2026 по футболу.
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узбекистан спорт футбол элдор шомуродов
узбекистан спорт футбол элдор шомуродов
Футболист из Узбекистана Элдор Шомуродов перейдет в итальянский "Кальяри"
11:03 28.07.2023 (обновлено: 11:08 28.07.2023)
Футбольный клуб не выкупил узбекского спортсмена, а "арендовал" на время с правом выкупа игрока.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Футболист сборной Узбекистана и римского клуба "Рома" Элдор Шомуродов перешел в итальянский "Кальяри" на правах аренды. Об этом игрок сообщил
на своей официальной странице.
Трансфер состоялся на правах сезонной аренды стоимостью в €1 млн. с правом дальнейшего выкупа игрока.
Напомним, 28-летний узбекистанский футболист Элдор Шомуродов летом 2021 года перешел из "Дженоа" в "Рому" за €18 млн. Оттуда в январе текущего года Шомуродов на правах аренды провел сезон без права выкупа в итальянской “Специи”.
Контракт с “Ромой” у футболиста рассчитан до лета 2026 года.
В прошлом сезоне нападающий из Узбекистана провел за "волков" и “Специю” 24 матча, отметившись двумя голами и двумя голевыми передачами.