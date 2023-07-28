Куда сходить на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте
17:32 28.07.2023 (обновлено: 17:48 28.07.2023)
© Sputnik / Евгений Одиноков/
Stand-up концерт Биржана Кабылбаева, концерт Zivert и турнир по армреслингу. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 29 июля
Кинопоказы под открытым небом
Зрителей ждет показ фильмов "Красавица и чудовище" и "Ну разве это не романтично?" под открытым небом.
Время: 20.10, 22.10
Место: Государственный теннисный клуб (ГТК)
Стоимость билетов: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 97−422−1144
Зрителей ждет показ фильмов "Красавица и чудовище" и "Ну разве это не романтично?" под открытым небом.
Время: 20.10, 22.10
Место: Государственный теннисный клуб (ГТК)
Стоимость билетов: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 97−422−1144
Концертная шоу-программа в парке
Посетителей ждет концертная шоу-программа с участием звезд узбекской эстрады Дженисбека Пиязова и группы Afruz.
Время: 18.00
Место: Парк "Янги Узбекистон"
Вход свободный
Посетителей ждет концертная шоу-программа с участием звезд узбекской эстрады Дженисбека Пиязова и группы Afruz.
Время: 18.00
Место: Парк "Янги Узбекистон"
Вход свободный
Stand-up концерт Биржана Кабылбаева
Казахстанский комик выступит с концертной программой на сцене SAHNA stand-up club.
Время: 19.00, 21.00
Место: SAHNA stand-up club
Стоимость билетов: 160 – 260 тыс. сумов
Казахстанский комик выступит с концертной программой на сцене SAHNA stand-up club.
Время: 19.00, 21.00
Место: SAHNA stand-up club
Стоимость билетов: 160 – 260 тыс. сумов
Экскурсия в конноспортивный клуб
Посетители смогут ознакомиться с породистыми лошадьми, проехать круг верхом с инструктором, а также поучаствовать в розыгрыше сертификата на занятие верховой ездой.
Время: 11.30
Место: Конноспортивный клуб Argamak Sher
Стоимость участия: 60 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198
Посетители смогут ознакомиться с породистыми лошадьми, проехать круг верхом с инструктором, а также поучаствовать в розыгрыше сертификата на занятие верховой ездой.
Время: 11.30
Место: Конноспортивный клуб Argamak Sher
Стоимость участия: 60 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198
Концерт Zivert
Российская поп-певица известная хитами "Life", "Анестезия" и "Чак" выступит с сольной программой.
Время: 19.00
Место: Amirsoy Resort
Стоимость участия: 300 тыс. – 3 млн сумов
Телефон для справок: (+998) 33−158−8888
Российская поп-певица известная хитами "Life", "Анестезия" и "Чак" выступит с сольной программой.
Время: 19.00
Место: Amirsoy Resort
Стоимость участия: 300 тыс. – 3 млн сумов
Телефон для справок: (+998) 33−158−8888
Воскресенье, 30 июля
Турнир по армреслингу
В соревнованиях по армреслингу смогут принять участие все желающие, а победители получат ценные призы.
Время: 10.00
Место: Family Park
Участие бесплатное: требуется предварительная регистрация по телефону (+998) 91−525−5528
В соревнованиях по армреслингу смогут принять участие все желающие, а победители получат ценные призы.
Время: 10.00
Место: Family Park
Участие бесплатное: требуется предварительная регистрация по телефону (+998) 91−525−5528
Перформативный танцевальный вечер "Расширение"
Зрителей ждет танцевальное выступление с импровизацией 10 танцоров Ташкента в разных направлениях. Все номера будут исполнены под живой звук.
Время: 19.30
Место: Zlotnikov Dance Centre
Стоимость билетов: 150 – 200 тыс. сумов
Зрителей ждет танцевальное выступление с импровизацией 10 танцоров Ташкента в разных направлениях. Все номера будут исполнены под живой звук.
Время: 19.30
Место: Zlotnikov Dance Centre
Стоимость билетов: 150 – 200 тыс. сумов