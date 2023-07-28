https://uz.sputniknews.ru/20230728/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-meropriyatiy-tashkentye-37346703.html

Куда сходить на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте

Stand-up концерт Биржана Кабылбаева, концерт Zivert и турнир по армреслингу. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik

2023-07-28T17:32+0500

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узбекистан

ташкент

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Суббота, 29 июля Кинопоказы под открытым небомЗрителей ждет показ фильмов "Красавица и чудовище" и "Ну разве это не романтично?" под открытым небом.Время: 20.10, 22.10Место: Государственный теннисный клуб (ГТК)Стоимость билетов: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 97−422−1144Концертная шоу-программа в паркеПосетителей ждет концертная шоу-программа с участием звезд узбекской эстрады Дженисбека Пиязова и группы Afruz.Время: 18.00Место: Парк "Янги Узбекистон"Вход свободный Stand-up концерт Биржана КабылбаеваКазахстанский комик выступит с концертной программой на сцене SAHNA stand-up club.Время: 19.00, 21.00Место: SAHNA stand-up clubСтоимость билетов: 160 – 260 тыс. сумовЭкскурсия в конноспортивный клубПосетители смогут ознакомиться с породистыми лошадьми, проехать круг верхом с инструктором, а также поучаствовать в розыгрыше сертификата на занятие верховой ездой.Время: 11.30Место: Конноспортивный клуб Argamak SherСтоимость участия: 60 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198Концерт ZivertРоссийская поп-певица известная хитами "Life", "Анестезия" и "Чак" выступит с сольной программой.Время: 19.00Место: Amirsoy ResortСтоимость участия: 300 тыс. – 3 млн сумовТелефон для справок: (+998) 33−158−8888Воскресенье, 30 июляТурнир по армреслингуВ соревнованиях по армреслингу смогут принять участие все желающие, а победители получат ценные призы.Время: 10.00Место: Family ParkУчастие бесплатное: требуется предварительная регистрация по телефону (+998) 91−525−5528Перформативный танцевальный вечер "Расширение"Зрителей ждет танцевальное выступление с импровизацией 10 танцоров Ташкента в разных направлениях. Все номера будут исполнены под живой звук.Время: 19.30Место: Zlotnikov Dance CentreСтоимость билетов: 150 – 200 тыс. сумов

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узбекистан ташкент мероприятия выходные афиша топ-7 stand-up концерт биржана кабылбаева концерт zivert турнир по армреслингу концертная шоу-программа в парке экскурсия конноспортивный клуб перформативный танцевальный вечер "расширение"