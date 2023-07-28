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https://uz.sputniknews.ru/20230728/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-meropriyatiy-tashkentye-37346703.html
Куда сходить на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте
Stand-up концерт Биржана Кабылбаева, концерт Zivert и турнир по армреслингу. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik
2023-07-28T17:32+0500
2023-07-28T17:48+0500
узбекистан
ташкент
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общество
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Суббота, 29 июля Кинопоказы под открытым небомЗрителей ждет показ фильмов "Красавица и чудовище" и "Ну разве это не романтично?" под открытым небом.Время: 20.10, 22.10Место: Государственный теннисный клуб (ГТК)Стоимость билетов: 50 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 97−422−1144Концертная шоу-программа в паркеПосетителей ждет концертная шоу-программа с участием звезд узбекской эстрады Дженисбека Пиязова и группы Afruz.Время: 18.00Место: Парк "Янги Узбекистон"Вход свободный Stand-up концерт Биржана КабылбаеваКазахстанский комик выступит с концертной программой на сцене SAHNA stand-up club.Время: 19.00, 21.00Место: SAHNA stand-up clubСтоимость билетов: 160 – 260 тыс. сумовЭкскурсия в конноспортивный клубПосетители смогут ознакомиться с породистыми лошадьми, проехать круг верхом с инструктором, а также поучаствовать в розыгрыше сертификата на занятие верховой ездой.Время: 11.30Место: Конноспортивный клуб Argamak SherСтоимость участия: 60 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198Концерт ZivertРоссийская поп-певица известная хитами "Life", "Анестезия" и "Чак" выступит с сольной программой.Время: 19.00Место: Amirsoy ResortСтоимость участия: 300 тыс. – 3 млн сумовТелефон для справок: (+998) 33−158−8888Воскресенье, 30 июляТурнир по армреслингуВ соревнованиях по армреслингу смогут принять участие все желающие, а победители получат ценные призы.Время: 10.00Место: Family ParkУчастие бесплатное: требуется предварительная регистрация по телефону (+998) 91−525−5528Перформативный танцевальный вечер "Расширение"Зрителей ждет танцевальное выступление с импровизацией 10 танцоров Ташкента в разных направлениях. Все номера будут исполнены под живой звук.Время: 19.30Место: Zlotnikov Dance CentreСтоимость билетов: 150 – 200 тыс. сумов
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узбекистан ташкент мероприятия выходные афиша топ-7 stand-up концерт биржана кабылбаева концерт zivert турнир по армреслингу концертная шоу-программа в парке экскурсия конноспортивный клуб перформативный танцевальный вечер "расширение"
узбекистан ташкент мероприятия выходные афиша топ-7 stand-up концерт биржана кабылбаева концерт zivert турнир по армреслингу концертная шоу-программа в парке экскурсия конноспортивный клуб перформативный танцевальный вечер "расширение"

Куда сходить на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте

17:32 28.07.2023 (обновлено: 17:48 28.07.2023)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Zivert. Архивное фото
Певица Zivert. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Stand-up концерт Биржана Кабылбаева, концерт Zivert и турнир по армреслингу. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

Суббота, 29 июля

Кинопоказы под открытым небом
Зрителей ждет показ фильмов "Красавица и чудовище" и "Ну разве это не романтично?" под открытым небом.
Время: 20.10, 22.10
Место: Государственный теннисный клуб (ГТК)
Стоимость билетов: 50 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 97−422−1144
Концертная шоу-программа в парке
Посетителей ждет концертная шоу-программа с участием звезд узбекской эстрады Дженисбека Пиязова и группы Afruz.
Время: 18.00
Место: Парк "Янги Узбекистон"
Вход свободный
Stand-up концерт Биржана Кабылбаева
Казахстанский комик выступит с концертной программой на сцене SAHNA stand-up club.
Время: 19.00, 21.00
Место: SAHNA stand-up club
Стоимость билетов: 160 – 260 тыс. сумов
Экскурсия в конноспортивный клуб
Посетители смогут ознакомиться с породистыми лошадьми, проехать круг верхом с инструктором, а также поучаствовать в розыгрыше сертификата на занятие верховой ездой.
Время: 11.30
Место: Конноспортивный клуб Argamak Sher
Стоимость участия: 60 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198
Концерт Zivert
Российская поп-певица известная хитами "Life", "Анестезия" и "Чак" выступит с сольной программой.
Время: 19.00
Место: Amirsoy Resort
Стоимость участия: 300 тыс. – 3 млн сумов
Телефон для справок: (+998) 33−158−8888

Воскресенье, 30 июля

Турнир по армреслингу
В соревнованиях по армреслингу смогут принять участие все желающие, а победители получат ценные призы.
Время: 10.00
Место: Family Park
Участие бесплатное: требуется предварительная регистрация по телефону (+998) 91−525−5528
Перформативный танцевальный вечер "Расширение"
Зрителей ждет танцевальное выступление с импровизацией 10 танцоров Ташкента в разных направлениях. Все номера будут исполнены под живой звук.
Время: 19.30
Место: Zlotnikov Dance Centre
Стоимость билетов: 150 – 200 тыс. сумов
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