https://uz.sputniknews.ru/20230728/laziz-kudratov-delegatsiya-mivt-vengriya-biznes-forum-37321630.html

Лазиз Кудратов принял участие в бизнес-форуме в Венгрии — что обсудили

Лазиз Кудратов принял участие в бизнес-форуме в Венгрии — что обсудили

Делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли приняла участие в заседании узбекско-венгерской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в Венгрии и встретилась с руководителями ведущих венгерских компаний.

2023-07-28T10:41+0500

2023-07-28T10:41+0500

2023-07-28T10:54+0500

узбекистан

лазиз кудратов

делегация

министерство инвестиций, промышленности и торговли

венгрия

бизнес-форум

экономика

инвестиции

промышленность

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов принял участие в 8-м заседании узбекско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) и организованном в его рамках совместном бизнес-форуме, а также провел ряд двусторонних встреч и переговоров, сообщает пресс-служба МИПТ.На заседании МПК в разрезе отраслей промышленности проанализировали динамику двустороннего сотрудничества. Отметили, что экономики двух стран взаимодополняют друг друга.В рамках заседания прошел бизнес-форум с участием свыше 200 представителей деловых и официальных кругов двух стран. Узбекская сторона представила привлекательные условия для комфортной деятельности инвесторов и подтвердила готовность оказывать всестороннюю поддержку новым совместным проектам и инициативам.В ходе переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петром Сийярто стороны обсудили текущее состояние и перспективы наращивания взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и промышленной сферах. Также приветствовали начало деятельности инвестиционного фонда.В целях интенсификации связей между двумя странами согласовали открытие прямого авиасообщения между городами Ташкент и Будапешт, а также упрощение визовых процедур.Кроме того, Лазиз Кудратов встретился с руководителями ведущих венгерских компаний: KESH, Gedeon Richter, Meditop, Wizz Air, Bonafarm, Mall Group и Университета Земмельвайс, в ходе переговоров достигнут ряд конкретных договоренностей.Ранее стало известно, в какие энергопроекты в Узбекистане готова инвестировать эмиратская компания.

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