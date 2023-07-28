https://uz.sputniknews.ru/20230728/laziz-kudratov-delegatsiya-mivt-vengriya-biznes-forum-37321630.html
Лазиз Кудратов принял участие в бизнес-форуме в Венгрии — что обсудили
Лазиз Кудратов принял участие в бизнес-форуме в Венгрии — что обсудили
Делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли приняла участие в заседании узбекско-венгерской Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству в Венгрии и встретилась с руководителями ведущих венгерских компаний.
2023-07-28T10:41+0500
2023-07-28T10:41+0500
2023-07-28T10:54+0500
узбекистан
лазиз кудратов
делегация
министерство инвестиций, промышленности и торговли
венгрия
бизнес-форум
экономика
инвестиции
промышленность
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов принял участие в 8-м заседании узбекско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) и организованном в его рамках совместном бизнес-форуме, а также провел ряд двусторонних встреч и переговоров, сообщает пресс-служба МИПТ.На заседании МПК в разрезе отраслей промышленности проанализировали динамику двустороннего сотрудничества. Отметили, что экономики двух стран взаимодополняют друг друга.В рамках заседания прошел бизнес-форум с участием свыше 200 представителей деловых и официальных кругов двух стран. Узбекская сторона представила привлекательные условия для комфортной деятельности инвесторов и подтвердила готовность оказывать всестороннюю поддержку новым совместным проектам и инициативам.В ходе переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петром Сийярто стороны обсудили текущее состояние и перспективы наращивания взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и промышленной сферах. Также приветствовали начало деятельности инвестиционного фонда.В целях интенсификации связей между двумя странами согласовали открытие прямого авиасообщения между городами Ташкент и Будапешт, а также упрощение визовых процедур.Кроме того, Лазиз Кудратов встретился с руководителями ведущих венгерских компаний: KESH, Gedeon Richter, Meditop, Wizz Air, Bonafarm, Mall Group и Университета Земмельвайс, в ходе переговоров достигнут ряд конкретных договоренностей.Ранее стало известно, в какие энергопроекты в Узбекистане готова инвестировать эмиратская компания.
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узбекистан лазиз кудратов министерство инвестиций, промышленности и торговли венгрия бизнес-форум участие экономика инвестиции промышленность
узбекистан лазиз кудратов министерство инвестиций, промышленности и торговли венгрия бизнес-форум участие экономика инвестиции промышленность
Лазиз Кудратов принял участие в бизнес-форуме в Венгрии — что обсудили
10:41 28.07.2023 (обновлено: 10:54 28.07.2023)
Делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли приняла участие в заседании узбекско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Венгрии, а также встретилась с руководителями ведущих венгерских компаний.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов принял участие в 8-м заседании узбекско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) и организованном в его рамках совместном бизнес-форуме, а также провел ряд двусторонних встреч и переговоров, сообщает пресс-служба
МИПТ.
На заседании МПК в разрезе отраслей промышленности проанализировали динамику двустороннего сотрудничества. Отметили, что экономики двух стран взаимодополняют друг друга.
В рамках заседания прошел бизнес-форум с участием свыше 200 представителей деловых и официальных кругов двух стран. Узбекская сторона представила привлекательные условия для комфортной деятельности инвесторов и подтвердила готовность оказывать всестороннюю поддержку новым совместным проектам и инициативам.
В ходе переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петром Сийярто стороны обсудили текущее состояние и перспективы наращивания взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и промышленной сферах. Также приветствовали начало деятельности инвестиционного фонда.
В целях интенсификации связей между двумя странами согласовали открытие прямого авиасообщения между городами Ташкент и Будапешт, а также упрощение визовых процедур.
Кроме того, Лазиз Кудратов встретился с руководителями ведущих венгерских компаний: KESH, Gedeon Richter, Meditop, Wizz Air, Bonafarm, Mall Group и Университета Земмельвайс, в ходе переговоров достигнут ряд конкретных договоренностей.