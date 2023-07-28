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https://uz.sputniknews.ru/20230728/minzdrav-uzbekistana-obnovil-kalendar-profilakticheskix-privivok-37349120.html
Минздрав Узбекистана обновил календарь профилактических прививок
Минздрав Узбекистана обновил календарь профилактических прививок
В Узбекистане утвержден национальный календарь профилактических прививок, которые человек должен получить со дня рождения до 16 лет
2023-07-28T18:17+0500
2023-07-28T18:17+0500
инфографика
календарь
прививки
профилактика
минздрав узбекистана
узбекистан
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Календарь профилактических прививок включает в себя следующие прививки:
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узбекистан минздрав календарь прививки обновленный календарь вакцины с рождения до 16 лет
узбекистан минздрав календарь прививки обновленный календарь вакцины с рождения до 16 лет

Минздрав Узбекистана обновил календарь профилактических прививок

18:17 28.07.2023
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В Узбекистане утвержден национальный календарь профилактических прививок, которые человек должен получить со дня рождения до 16 лет.
Календарь профилактических прививок инфографика - Sputnik Узбекистан
Календарь профилактических прививок включает в себя следующие прививки:
трехвалентную живую вакцину против кори, паротита и краснухи (КПК);
пентавалентная вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В (ВГВ) и ХИБ-инфекции (АКДС+ВГВ+ХИБ);
оральная ротавирусная вакцина (Рота);
пневмококковая вакцина (Пневмо);
инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ);
вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ);
оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ);
вакцина для профилактики гнойно-септических заболеваний (ХИБ);
вакцина против туберкулеза (БЦЖ);
вакцина против дифтерии и столбняка (АДС-М).
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