https://uz.sputniknews.ru/20230728/minzdrav-uzbekistana-obnovil-kalendar-profilakticheskix-privivok-37349120.html

Минздрав Узбекистана обновил календарь профилактических прививок

Минздрав Узбекистана обновил календарь профилактических прививок

В Узбекистане утвержден национальный календарь профилактических прививок, которые человек должен получить со дня рождения до 16 лет

2023-07-28T18:17+0500

2023-07-28T18:17+0500

2023-07-28T18:17+0500

инфографика

календарь

прививки

профилактика

минздрав узбекистана

узбекистан

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Календарь профилактических прививок включает в себя следующие прививки:

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