Минздрав Узбекистана обновил календарь профилактических прививок
В Узбекистане утвержден национальный календарь профилактических прививок, которые человек должен получить со дня рождения до 16 лет.
Календарь профилактических прививок включает в себя следующие прививки:
трехвалентную живую вакцину против кори, паротита и краснухи (КПК);
пентавалентная вакцина против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В (ВГВ) и ХИБ-инфекции (АКДС+ВГВ+ХИБ);
оральная ротавирусная вакцина (Рота);
пневмококковая вакцина (Пневмо);
инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ);
вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ);
оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ);
вакцина для профилактики гнойно-септических заболеваний (ХИБ);
вакцина против туберкулеза (БЦЖ);
вакцина против дифтерии и столбняка (АДС-М).