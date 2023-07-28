https://uz.sputniknews.ru/20230728/pik-pobedy-samaya-vysokaya-tochka-kyrgyzstan-alpinist-rossiya-litva-37364015.html

На самой высокой точке в Кыргызстане пропали альпинисты из России и Литвы

На самой высокой точке в Кыргызстане пропали альпинисты из России и Литвы

Иностранцы прибыли 11 июля. 24 июля через спутниковую связь поступил запрос о помощи с указанием координат

2023-07-28T21:17+0500

2023-07-28T21:17+0500

2023-07-28T21:17+0500

кыргызстан

альпинист

пик победы

связь

вертолет

пропажа

россия

литва

мчс

лавина

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. На Пике Победы пропали четыре альпиниста — трое граждан России и один из Литвы, сообщает Sputnik Кыргызстан.Поиски ведут 23 спасателя. По информации МЧС, иностранцы прибыли 11 июля и заключили договор с одной из местных турфирм. В МЧС добавили, что спасатели ведут поиски с учетом риска схода лавин.Отметим, что Пик Победы — самая высокая точка в Кыргызстане (7439 метров).

пик победы

россия

литва

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