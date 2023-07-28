https://uz.sputniknews.ru/20230728/pik-pobedy-samaya-vysokaya-tochka-kyrgyzstan-alpinist-rossiya-litva-37364015.html
На самой высокой точке в Кыргызстане пропали альпинисты из России и Литвы
На самой высокой точке в Кыргызстане пропали альпинисты из России и Литвы
Иностранцы прибыли 11 июля. 24 июля через спутниковую связь поступил запрос о помощи с указанием координат
2023-07-28T21:17+0500
2023-07-28T21:17+0500
2023-07-28T21:17+0500
кыргызстан
альпинист
пик победы
связь
вертолет
пропажа
россия
литва
мчс
лавина
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. На Пике Победы пропали четыре альпиниста — трое граждан России и один из Литвы, сообщает Sputnik Кыргызстан.Поиски ведут 23 спасателя. По информации МЧС, иностранцы прибыли 11 июля и заключили договор с одной из местных турфирм. В МЧС добавили, что спасатели ведут поиски с учетом риска схода лавин.Отметим, что Пик Победы — самая высокая точка в Кыргызстане (7439 метров).
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кыргызстан россия литва иностранцы альпинисты пик победы самая высокая точка спутниковая связь турфирма вертолет мчс сход лавины
кыргызстан россия литва иностранцы альпинисты пик победы самая высокая точка спутниковая связь турфирма вертолет мчс сход лавины
На самой высокой точке в Кыргызстане пропали альпинисты из России и Литвы
Иностранцы прибыли 11 июля. 24 июля через спутниковую связь поступил запрос о помощи с указанием координат.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
На Пике Победы пропали четыре альпиниста — трое граждан России и один из Литвы, сообщает Sputnik Кыргызстан
.
Поиски ведут 23 спасателя. По информации МЧС, иностранцы прибыли 11 июля и заключили договор с одной из местных турфирм.
"19 июля они вышли на связь с высоты 6900 метров. 24 июля через спутниковую связь поступил запрос о помощи с указанием координат. 24-26 июля сотрудники турфирмы провели безуспешные поиски на вертолете", — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что спасатели ведут поиски с учетом риска схода лавин.
Отметим, что Пик Победы — самая высокая точка в Кыргызстане (7439 метров).