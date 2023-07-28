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Долгожданный дождь — погода в Ташкенте на 28 июля
Долгожданный дождь — погода в Ташкенте на 28 июля
Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей и гостей столицы в пятницу.
2023-07-28T05:12+0500
2023-07-28T05:12+0500
2023-07-28T05:12+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Сегодня в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с, может усилиться до 12-15 м/с. Температура днем 35-37 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода погода в ташкенте прогноз погоды прогноз прогноз погоды в ташкенте узгидромет
Долгожданный дождь — погода в Ташкенте на 28 июля
Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей и гостей столицы в пятницу.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте небольшая, временами переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.
Днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с, может усилиться до 12-15 м/с. Температура днем 35-37 градусов тепла.