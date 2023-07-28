https://uz.sputniknews.ru/20230728/rossiya-etalon-sort-neft-37356598.html

Российскому эталонному сорту нефти — быть?

Российскому эталонному сорту нефти — быть?

Как, когда и на каких условиях в России может появиться собственный нефтяной эталон, который встанет в один ряд с Brent, WTI и Dubai — объясняет глава СПбМТСБ Алексей Рыбников

2023-07-28T19:45+0500

2023-07-28T19:45+0500

2023-07-28T20:11+0500

россия

еаэс

беларусь

нефть

алексей рыбников

санкт-петербургская международная товарно-сырьевая биржа

рынок

экономика

экспорт

цена

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Что такое "российский эталонный сорт нефти" и в каком состоянии инициатива его создания находится сегодня, как Москва добивается "нефтяного суверенитета" и как обстоит ситуация с созданием общего биржевого рынка в Евразийском экономическом союзе?Об этом в большом интервью Sputnik рассказал президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников.Российский нефтяной эталон — о чем речь?В прошлом году авторитетные международные информационные агентства со ссылкой на собственные источники в российском правительстве и разработанные им документы сообщали о планах РФ по созданию собственного национального эталона нефти в 2023 году.Сегодня в мире существует три основных маркерных (эталонных) сорта "черного золота": Brent (используется как ценовой ориентир в Европе и, в меньшей степени, в Азии), WTI (в западном полушарии, в Северной Америке) и Dubai (в странах Ближнего Востока, Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона).По мнению Алексея Рыбникова, когда в информационном поле зашел разговор о планах России по созданию собственного национального эталона нефти – речь шла в первую очередь о трех моментах.По его словам, можно констатировать, что российские марки нефти и так являются значимыми, и "в этом плане, строго говоря, ничего нового сейчас не происходит". За исключением перенаправления нефтяных потоков, ведь российская нефть сейчас в основном едет на Восток, отметил он.Всеми этими составляющими, отметил президент Биржи, обладал и сорт Urals, что потенциально давало ему возможность претендовать на роль основы для ценообразования.Для этого, по его словам, Россия вела большую работу по выстраиванию собственной системы ценообразования — чтобы выступать на мировом рынке не просто "прайс-тейкером" (забирать с рынка диктуемую цену), а являться "прайс-мейкером" (определять цену самим).Уход от иностранных индикаторовСейчас, как рассказал президент СПбМТСБ, действующий порядок подразумевает, что участники рынка смотрят цены на российскую нефть на мировом рынке за предыдущие месяцы, после чего на основе этих данных принимаются решения о величине экспортной пошлины на последующий месяц.Сейчас, по его словам, данный фискальный вопрос однозначно выдвинулся на передний план, поскольку после прошлогодних событий, связанных с прекращением экспорта в Европу, сохранять старую систему бенчмарков, от которых считаются экспортные пошлины и налоговые сборы в России, нельзя.Для решения этой задачи в начале года в Госдуму РФ был внесен закон о поправках в Налоговый кодекс, который был очень быстро принят, отметил Алексей Рыбников. Так в законодательном акте появилось два "столпа", на которых сегодня стоит определение пошлин и налогов на экспорт и на добычу полезных ископаемых. Считается это все от большей из двух величин на сегодняшний день.Первый базис — это "Brent минус обговоренный дисконт", который с 1 июля составляет $25 за баррель.Второй — "цена Urals, сложившаяся на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья". Собственно, отметил он, само ценовое агентство так об этом и говорит: "Мы берем оценку на базе FOB (условие, при котором стоимость фрахта и страховки груза оплачивает покупатель, - Ред.), добавляем к этой оценке умозрительный фрахт, потому что фрахта из РФ в Европу нет, добавляем к этой оценке умозрительную страховку, и получаем теоретическую стоимость российской нефти на рынке в Роттердаме".На пути к нефтяному суверенитетуПо словам Алексея Рыбникова, к настоящему моменту Биржа проработала с ключевыми экономическими ведомствами (Минфин, Минэк, Минэнерго и др.) вопрос использования собственных данных для целей определения уровня экспортных пошлин и НДПИ на сырую нефть.В развитии данного индекса, по его словам, будут принимать участие все заинтересованные стороны — Биржа приняла решение о формировании экспертного совета по этому индикатору, приглашения войти в него разосланы ведущим российским нефтяным компаниям, ключевым органам исполнительной власти и экспертам.Как заявил президент СПбМТСБ, следующим этапом достижения "нефтяного суверенитета" — после появления биржевой котировки в налоговом кодексе — будет продолжение работы по формированию новой системы ценообразования для российской экспортной нефти на основе физических партий сырья, поставляемых на основных экспортных базисах (Приморск, Новороссийск, Усть-Луга и Козьмино).Сейчас, по его словам, не нужно пытаться "собрать всех вместе и обязать работать по единым стандартам". Какие-то вещи, считает он, должны прижиться, после чего уже можно будет думать, нужно все это вместе собирать или нет.Весь этот процесс по его оценке может занять полгода-год, поскольку все необходимые предпосылки для этого есть.Но на это, по его словам, уйдет больше времени, чем 6-12 месяцев."Безусловно", – так на вопрос о том, идет ли сегодня Россия по этому пути, ответил президент СПбМТСБ.Общий рынок ЕАЭСК 2025 году в Евразийском экономическом союзе должны заработать общие рынки — финансовый, электроэнергетический, газовый, а также нефти и нефтепродуктов.По замыслу, это позволит обеспечить государствам-участникам ЕАЭС получить свободное движение финансовых услуг, а также свободную поставку электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, что, в свою очередь, будет способствовать сохранению стабильности энергосистемы на территории Союза.Например, отметил он, это решение о едином операторе по торгам "на сутки вперед" (им станет российский администратор торговой системы). В прошлом году, напомнил он, также было принято решение о том, что на рынке централизованной торговли срочными контрактами на электроэнергию будет три площадки, на базе которых будет развиваться эта торговля. СПбМТСБ – одна из них.Помимо этого, отметил он, интересно выглядит обсуждение вопросов торговли газом в рамках Союзного государства России и Беларуси. Достигнутые договоренности можно будет достаточно быстро тиражировать на весь газовый рынок ЕАЭС, который также должен быть построен, считает глава Биржи.

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