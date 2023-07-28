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https://uz.sputniknews.ru/20230728/s-kakoy-selyu-predstaviteli-byd-posetili-zavod-uzauto-motors-37338225.html
Представители BYD посетили завод UzAuto Motors в Узбекистане — с какой целью
Представители BYD посетили завод UzAuto Motors в Узбекистане — с какой целью
В рамках визита стороны обсудили развитие сотрудничества, обмен практическим опытом между компаниями
2023-07-28T15:01+0500
2023-07-28T15:42+0500
узбекистан
узавтосаноат
завод
автомобили
электромобиль
компания
общество
сотрудничество
инновации
производство
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В рамках расширения кооперации представители BYD посетили завод UzAuto Motors и предприятия локализации, сообщает Telegram-канал предприятия.Основная цель визита — развитие сотрудничества, обмен практическим опытом между компаниями, а также изучение бизнес-процессов в условиях узбекского рынка. Напомним, что в мае текущего года АО "Узавтосаноат" совместно с "BYD Company Ltd." начали строительство завода по производству электромобилей в Узбекистане "BYD Uzbekistan Factory".BYD — транснациональная высокотехнологичная компания, использующая технологические инновации для улучшения жизни. Автомобили компании на новых источниках энергии охватывают 6 континентов, более 70 стран и регионов и более 400 городов.
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узбекистан завод узавто uzauto motors представители byd транснациональная высокотехнологичная компания инновации автомобили электромобили производство
узбекистан завод узавто uzauto motors представители byd транснациональная высокотехнологичная компания инновации автомобили электромобили производство

Представители BYD посетили завод UzAuto Motors в Узбекистане — с какой целью

15:01 28.07.2023 (обновлено: 15:42 28.07.2023)
© UZAUTO MOTORSПредставители BYD посетили завод UzAuto Motors и предприятия локализации
Представители BYD посетили завод UzAuto Motors и предприятия локализации - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2023
© UZAUTO MOTORS
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В рамках визита стороны обсудили развитие сотрудничества, обмен практическим опытом между компаниями.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В рамках расширения кооперации представители BYD посетили завод UzAuto Motors и предприятия локализации, сообщает Telegram-канал предприятия.
© UZAUTO MOTORSПредставители BYD посетили завод UzAuto Motors и предприятия локализации
Представители BYD посетили завод UzAuto Motors и предприятия локализации - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2023
Представители BYD посетили завод UzAuto Motors и предприятия локализации
© UZAUTO MOTORS
Основная цель визита — развитие сотрудничества, обмен практическим опытом между компаниями, а также изучение бизнес-процессов в условиях узбекского рынка.
© UZAUTO MOTORSПредставители BYD посетили завод UzAuto Motors и предприятия локализации
Представители BYD посетили завод UzAuto Motors и предприятия локализации - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2023
Представители BYD посетили завод UzAuto Motors и предприятия локализации
© UZAUTO MOTORS
Напомним, что в мае текущего года АО "Узавтосаноат" совместно с "BYD Company Ltd." начали строительство завода по производству электромобилей в Узбекистане "BYD Uzbekistan Factory".
BYD — транснациональная высокотехнологичная компания, использующая технологические инновации для улучшения жизни. Автомобили компании на новых источниках энергии охватывают 6 континентов, более 70 стран и регионов и более 400 городов.
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