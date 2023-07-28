https://uz.sputniknews.ru/20230728/s-kakoy-selyu-predstaviteli-byd-posetili-zavod-uzauto-motors-37338225.html

Представители BYD посетили завод UzAuto Motors в Узбекистане — с какой целью

Представители BYD посетили завод UzAuto Motors в Узбекистане — с какой целью

В рамках визита стороны обсудили развитие сотрудничества, обмен практическим опытом между компаниями

2023-07-28T15:01+0500

2023-07-28T15:01+0500

2023-07-28T15:42+0500

узбекистан

узавтосаноат

завод

автомобили

электромобиль

компания

общество

сотрудничество

инновации

производство

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В рамках расширения кооперации представители BYD посетили завод UzAuto Motors и предприятия локализации, сообщает Telegram-канал предприятия.Основная цель визита — развитие сотрудничества, обмен практическим опытом между компаниями, а также изучение бизнес-процессов в условиях узбекского рынка. Напомним, что в мае текущего года АО "Узавтосаноат" совместно с "BYD Company Ltd." начали строительство завода по производству электромобилей в Узбекистане "BYD Uzbekistan Factory".BYD — транснациональная высокотехнологичная компания, использующая технологические инновации для улучшения жизни. Автомобили компании на новых источниках энергии охватывают 6 континентов, более 70 стран и регионов и более 400 городов.

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узбекистан завод узавто uzauto motors представители byd транснациональная высокотехнологичная компания инновации автомобили электромобили производство