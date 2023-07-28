https://uz.sputniknews.ru/20230728/tashkent-mid-uzbekistan-turkmenistan-konsulstvo-konsultatsii-37318510.html

Что обсудили в ходе консульских консультаций МИД Узбекистана и Туркменистана

Что обсудили в ходе консульских консультаций МИД Узбекистана и Туркменистана

Стороны рассмотрели вопросы узбекско-туркменского сотрудничества по консульской линии, в том числе, в сфере защиты прав и интересов граждан.

2023-07-28T08:39+0500

2023-07-28T08:39+0500

2023-07-28T09:32+0500

мид узбекистана

мид туркменистана

политика

защита прав человека

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Накануне состоялся очередной раунд консульских консультаций между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Туркменистана, сообщает пресс-служба МИД РУз.В нем участвовали представители консульских служб внешнеполитических ведомств и правоохранительных структур обеих стран.Они обсудили вопросы узбекско-туркменского сотрудничества по консульской линии, включая защиту прав и интересов граждан.Также речь шла об обмене опытом в консульско-правовой и правоохранительной сферах, реализации совместных проектов и инициатив в данном направлении.По итогам переговоров подписали Протокол, регламентирующий осуществление достигнутых договоренностей. Ранее главы МИД трех республик обсудили важное политическое мероприятие.

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