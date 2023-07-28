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https://uz.sputniknews.ru/20230728/tashkent-svet-otklyucheniye-28-iyul-2023-37317277.html
Где в Ташкенте сегодня с утра отключат свет — локации
Где в Ташкенте сегодня с утра отключат свет — локации
28 июля без электричества частично останутся жители двух районов. Причина — плановые ремонтные работы для подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-07-28T08:21+0500
2023-07-28T09:34+0500
узбекистан
ташкент
свет
график отключения электричества
электричество
район
ремонт
общество
махалля
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В пятницу в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону. В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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узбекистан ташкент электричество район адреса свет ремонт общество махалля график отключения электричества
узбекистан ташкент электричество район адреса свет ремонт общество махалля график отключения электричества

Где в Ташкенте сегодня с утра отключат свет — локации

08:21 28.07.2023 (обновлено: 09:34 28.07.2023)
© Sputnik / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач, архивное фото
Линии электропередач, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2023
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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28 июля без электричества частично останутся жители двух районов. Причина — плановые ремонтные работы в ходе подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В пятницу в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Янгихаётский район: с 09.00 до 15.00 — на некоторых улицах махалли “Юлдош”;
Яшнабадский район: с 10.00 до 14.00 — на некоторых улицах махалли “Куйликобод”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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