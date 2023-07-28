https://uz.sputniknews.ru/20230728/tashkent-svet-otklyucheniye-28-iyul-2023-37317277.html

Где в Ташкенте сегодня с утра отключат свет — локации

Где в Ташкенте сегодня с утра отключат свет — локации

28 июля без электричества частично останутся жители двух районов. Причина — плановые ремонтные работы для подготовки к осенне-зимнему сезону.

2023-07-28T08:21+0500

2023-07-28T08:21+0500

2023-07-28T09:34+0500

узбекистан

ташкент

свет

график отключения электричества

электричество

район

ремонт

общество

махалля

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В пятницу в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону. В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.

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