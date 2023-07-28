https://uz.sputniknews.ru/20230728/uzbekistan-ispolzovaniye-opyt-energeticheskaya-sistema-azerbaydjan-37364290.html
В Узбекистане будут использовать опыт Азербайджана в энергетическом секторе
В Узбекистане будут использовать опыт Азербайджана в энергетическом секторе
Находящееся с визитом в Азербайджане руководство АО "Национальные электрические сети Узбекистана" посетило электростанции, подстанции, лабораторию, учебный центр и центр цифрового управления "АзерЭнержи"
2023-07-28T21:43+0500
2023-07-28T21:43+0500
2023-07-28T21:43+0500
узбекистан
азербайджан
меморандум
сотрудничество
электростанция
энергетика
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и ОАО "АзерЭнержи" подписали меморандум об использовании опыта энергетической системы Азербайджана и расширении сотрудничества между двумя странами в энергетическом секторе. Об этом сообщает Минэнерго. Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между энергетическими структурами обеих стран.В рамках визита узбекской делегации представили подробную информацию об электростанциях, подстанциях, системе цифрового управления и новой системе SCADA ОАО "АзерЭнержи", важных факторах, необходимых при применении этих систем, программном обеспечении, автоматизации и других областях.
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узбекистан азербайджан энергетический сектор сотрудничество подписание меморандум электростанция энергетика ао национальные электрические сети узбекистана оао азерэнержи
узбекистан азербайджан энергетический сектор сотрудничество подписание меморандум электростанция энергетика ао национальные электрические сети узбекистана оао азерэнержи
В Узбекистане будут использовать опыт Азербайджана в энергетическом секторе
Находящееся с визитом в Азербайджане руководство АО "Национальные электрические сети Узбекистана" посетило электростанции, подстанции, лабораторию, учебный центр и центр цифрового управления "АзерЭнержи".
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и ОАО "АзерЭнержи" подписали меморандум об использовании опыта энергетической системы Азербайджана и расширении сотрудничества между двумя странами в энергетическом секторе. Об этом сообщает Минэнерго
.
Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между энергетическими структурами обеих стран.
В рамках визита узбекской делегации представили подробную информацию об электростанциях, подстанциях, системе цифрового управления и новой системе SCADA ОАО "АзерЭнержи", важных факторах, необходимых при применении этих систем, программном обеспечении, автоматизации и других областях.