https://uz.sputniknews.ru/20230728/uzbekistan-ispolzovaniye-opyt-energeticheskaya-sistema-azerbaydjan-37364290.html

В Узбекистане будут использовать опыт Азербайджана в энергетическом секторе

В Узбекистане будут использовать опыт Азербайджана в энергетическом секторе

Находящееся с визитом в Азербайджане руководство АО "Национальные электрические сети Узбекистана" посетило электростанции, подстанции, лабораторию, учебный центр и центр цифрового управления "АзерЭнержи"

2023-07-28T21:43+0500

2023-07-28T21:43+0500

2023-07-28T21:43+0500

узбекистан

азербайджан

меморандум

сотрудничество

электростанция

энергетика

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. АО "Национальные электрические сети Узбекистана" и ОАО "АзерЭнержи" подписали меморандум об использовании опыта энергетической системы Азербайджана и расширении сотрудничества между двумя странами в энергетическом секторе. Об этом сообщает Минэнерго. Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между энергетическими структурами обеих стран.В рамках визита узбекской делегации представили подробную информацию об электростанциях, подстанциях, системе цифрового управления и новой системе SCADA ОАО "АзерЭнержи", важных факторах, необходимых при применении этих систем, программном обеспечении, автоматизации и других областях.

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