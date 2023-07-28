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https://uz.sputniknews.ru/20230728/uzbekistan-planirovat-vnedreniye-finlyandiya-vodoochistitelnyy-texnologii-37362208.html
В Узбекистане планируют внедрить финские водоочистительные технологии
В Узбекистане планируют внедрить финские водоочистительные технологии
Посол Узбекистана в Финляндии Кадамбай Султанов провел встречу в формате видеосвязи с главным исполнительным директором финской компании "EPSE Oy" Ёуни Яскелайненом
2023-07-28T20:31+0500
2023-07-28T20:31+0500
узбекистан
финляндия
сточные воды
очистка
промышленность
посол
директор
кадамбай султанов
проект
пилотный проект
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. По словам главного исполнительного директора финской компании, совместно с узбекскими партнерами они намерены реализовать пилотный проект по очистке сточных вод на сумму 0,66 млн евро, сообщает ИА "Дунё".Особо подчеркнуто, что благодаря уникальности предлагаемых технологий есть возможность добиться существенного эффекта в процессе водоочистки промышленных сточных вод в Узбекистане.По итогам встречи достигнута договоренность по организации в ближайшее время визита Ёуни Яскелайнена в Узбекистан.Компания "EPSE Oy", основанная в 2000 году, является разработчиком уникального одноэтапного (более дешевого, но более эффективного) технологического решения по обработке опасных отходов и сточных вод, в которых содержатся растворимые металлы. Технологии компании внедрены в более чем 30 странах.
узбекистан
финляндия
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узбекистан финляндия пилотный проект водоочистительные техноологии сточные воды промышленность посол узбекистана в финляндии кадамбай султанов встреча формат видеосвязь главный исполнительный директор компания epse oy ёуни яскелайнен водоочистка
узбекистан финляндия пилотный проект водоочистительные техноологии сточные воды промышленность посол узбекистана в финляндии кадамбай султанов встреча формат видеосвязь главный исполнительный директор компания epse oy ёуни яскелайнен водоочистка

В Узбекистане планируют внедрить финские водоочистительные технологии

20:31 28.07.2023
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОчистные сооружения
Очистные сооружения - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2023
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Посол Узбекистана в Финляндии Кадамбай Султанов провел встречу в формате видеосвязи с главным исполнительным директором финской компании "EPSE Oy" Ёуни Яскелайненом.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. По словам главного исполнительного директора финской компании, совместно с узбекскими партнерами они намерены реализовать пилотный проект по очистке сточных вод на сумму 0,66 млн евро, сообщает ИА "Дунё".
Особо подчеркнуто, что благодаря уникальности предлагаемых технологий есть возможность добиться существенного эффекта в процессе водоочистки промышленных сточных вод в Узбекистане.
По итогам встречи достигнута договоренность по организации в ближайшее время визита Ёуни Яскелайнена в Узбекистан.
Компания "EPSE Oy", основанная в 2000 году, является разработчиком уникального одноэтапного (более дешевого, но более эффективного) технологического решения по обработке опасных отходов и сточных вод, в которых содержатся растворимые металлы.
Технологии компании внедрены в более чем 30 странах.
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