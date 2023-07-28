https://uz.sputniknews.ru/20230728/uzbekistan-planirovat-vnedreniye-finlyandiya-vodoochistitelnyy-texnologii-37362208.html
В Узбекистане планируют внедрить финские водоочистительные технологии
В Узбекистане планируют внедрить финские водоочистительные технологии
Посол Узбекистана в Финляндии Кадамбай Султанов провел встречу в формате видеосвязи с главным исполнительным директором финской компании "EPSE Oy" Ёуни Яскелайненом
2023-07-28T20:31+0500
2023-07-28T20:31+0500
2023-07-28T20:31+0500
узбекистан
финляндия
сточные воды
очистка
промышленность
посол
директор
кадамбай султанов
проект
пилотный проект
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. По словам главного исполнительного директора финской компании, совместно с узбекскими партнерами они намерены реализовать пилотный проект по очистке сточных вод на сумму 0,66 млн евро, сообщает ИА "Дунё".Особо подчеркнуто, что благодаря уникальности предлагаемых технологий есть возможность добиться существенного эффекта в процессе водоочистки промышленных сточных вод в Узбекистане.По итогам встречи достигнута договоренность по организации в ближайшее время визита Ёуни Яскелайнена в Узбекистан.Компания "EPSE Oy", основанная в 2000 году, является разработчиком уникального одноэтапного (более дешевого, но более эффективного) технологического решения по обработке опасных отходов и сточных вод, в которых содержатся растворимые металлы. Технологии компании внедрены в более чем 30 странах.
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узбекистан финляндия пилотный проект водоочистительные техноологии сточные воды промышленность посол узбекистана в финляндии кадамбай султанов встреча формат видеосвязь главный исполнительный директор компания epse oy ёуни яскелайнен водоочистка
узбекистан финляндия пилотный проект водоочистительные техноологии сточные воды промышленность посол узбекистана в финляндии кадамбай султанов встреча формат видеосвязь главный исполнительный директор компания epse oy ёуни яскелайнен водоочистка
В Узбекистане планируют внедрить финские водоочистительные технологии
Посол Узбекистана в Финляндии Кадамбай Султанов провел встречу в формате видеосвязи с главным исполнительным директором финской компании "EPSE Oy" Ёуни Яскелайненом.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
По словам главного исполнительного директора финской компании, совместно с узбекскими партнерами они намерены реализовать пилотный проект по очистке сточных вод на сумму 0,66 млн евро, сообщает ИА "Дунё"
.
Особо подчеркнуто, что благодаря уникальности предлагаемых технологий есть возможность добиться существенного эффекта в процессе водоочистки промышленных сточных вод в Узбекистане.
По итогам встречи достигнута договоренность по организации в ближайшее время визита Ёуни Яскелайнена в Узбекистан.
Компания "EPSE Oy", основанная в 2000 году, является разработчиком уникального одноэтапного (более дешевого, но более эффективного) технологического решения по обработке опасных отходов и сточных вод, в которых содержатся растворимые металлы.
Технологии компании внедрены в более чем 30 странах.