https://uz.sputniknews.ru/20230728/uzbekistan-pogoda-vyxodnyye-29-30-iyul-2023-37324621.html

Будут ли в Узбекистане дожди — прогноз погоды на выходные

Будут ли в Узбекистане дожди — прогноз погоды на выходные

Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей и гостей республики 29-30 июля.

2023-07-28T12:10+0500

2023-07-28T12:10+0500

2023-07-28T13:16+0500

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. По предгорным и горным районам республики 28 — 30 июля местами пройдут кратковременный дождь, гроза, возможны селе-паводковые явления, сообщает Узгидромет.В выходные дни на территории республики установится сухая погода с дневной температурой 34-39 градусов тепла, по югу — до +40-42 градусов.В Ташкенте будет малооблачно и без осадков. Температура на выходных поднимется до 36-39 градусов тепла.

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