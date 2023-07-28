https://uz.sputniknews.ru/20230728/uzbekistan-pogoda-vyxodnyye-29-30-iyul-2023-37324621.html
Будут ли в Узбекистане дожди — прогноз погоды на выходные
Будут ли в Узбекистане дожди — прогноз погоды на выходные
Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей и гостей республики 29-30 июля.
2023-07-28T12:10+0500
2023-07-28T12:10+0500
2023-07-28T13:16+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. По предгорным и горным районам республики 28 — 30 июля местами пройдут кратковременный дождь, гроза, возможны селе-паводковые явления, сообщает Узгидромет.В выходные дни на территории республики установится сухая погода с дневной температурой 34-39 градусов тепла, по югу — до +40-42 градусов.В Ташкенте будет малооблачно и без осадков. Температура на выходных поднимется до 36-39 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода прогноз погоды в ташкенте прогноз погоды по узбекистану узгидромет
узбекистан ташкент погода прогноз погоды в ташкенте прогноз погоды по узбекистану узгидромет
Будут ли в Узбекистане дожди — прогноз погоды на выходные
12:10 28.07.2023 (обновлено: 13:16 28.07.2023)
Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей и гостей республики в конце этой недели.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
По предгорным и горным районам республики 28 — 30 июля местами пройдут кратковременный дождь, гроза, возможны селе-паводковые явления, сообщает Узгидромет.
В выходные дни на территории республики установится сухая погода с дневной температурой 34-39 градусов тепла, по югу — до +40-42 градусов.
В Ташкенте будет малооблачно и без осадков. Температура на выходных поднимется до 36-39 градусов тепла.