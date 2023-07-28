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УзРТСБ: за 6 месяцев общий объем сделок составил 68,6 трлн сумов
УзРТСБ: за 6 месяцев общий объем сделок составил 68,6 трлн сумов
В Ташкенте прошла пресс-конференция, посвященная итогам и перспективам реформ, осуществляемых в сфере биржевой торговли и электронной коммерции. 28.07.2023, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. С января по июнь 2023 года общий объем сделок, заключенных на всех торговых площадках Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ), составил 68,6 трлн сумов. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал первый заместитель председателя УзРТСБ Зулфиддин Камолов.Внешнеторговых сделок заключили на сумму $353,3 млн, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года, добавил Зулфиддин Камолов.
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узбекистан, биржа
УзРТСБ: за 6 месяцев общий объем сделок составил 68,6 трлн сумов
16:14 28.07.2023 (обновлено: 16:23 28.07.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
В Ташкенте прошла пресс-конференция, посвященная итогам и перспективам реформ, осуществляемых в сфере биржевой торговли и электронной коммерции.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. С января по июнь 2023 года общий объем сделок, заключенных на всех торговых площадках Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ), составил 68,6 трлн сумов. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал первый заместитель председателя УзРТСБ Зулфиддин Камолов.
"По итогам 6 месяцев 2023 года общий объем сделок, заключенных на всех торговых площадках Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи, составил 68,6 трлн сумов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8%. Из них — 70% сделок пришлось на биржевые торги, 30% — на торговые системы по электронной коммерции", — рассказал Зулфиддин Камолов.
Внешнеторговых сделок заключили на сумму $353,3 млн, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года, добавил Зулфиддин Камолов.