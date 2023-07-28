https://uz.sputniknews.ru/20230728/uzrtsb-mesyatsev-obschiy-obem-sdelok-68-trln-sumov-37342211.html

УзРТСБ: за 6 месяцев общий объем сделок составил 68,6 трлн сумов

УзРТСБ: за 6 месяцев общий объем сделок составил 68,6 трлн сумов

В Ташкенте прошла пресс-конференция, посвященная итогам и перспективам реформ, осуществляемых в сфере биржевой торговли и электронной коммерции. 28.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-28T16:14+0500

2023-07-28T16:14+0500

2023-07-28T16:23+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. С января по июнь 2023 года общий объем сделок, заключенных на всех торговых площадках Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ), составил 68,6 трлн сумов. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал первый заместитель председателя УзРТСБ Зулфиддин Камолов.Внешнеторговых сделок заключили на сумму $353,3 млн, что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года, добавил Зулфиддин Камолов.

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2023

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Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

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