Волонтеры из стран СНГ проявили наибольший интерес к премии "We are together"

Награды вручат за бескорыстный вклад в решение важных гуманитарных проблем и укрепление международного сотрудничества в этой сфере.

2023-07-28T13:59+0500

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik, Михаил Воробьев. Наибольший интерес к участию в международной премии "We Are Together" проявили волонтеры из стран СНГ, сообщили корреспонденту Sputnik менеджеры проектного офиса этого мероприятия.Прием заявок планировали завершить 20 июля, но в итоге решили продлить до 8 августа. На сегодняшний день запросы на участие поступили из 80 стран, в сумме этого около 500 заявок, при этом каждая пятая – из стран СНГ."We Are Together" — это международный трек премии "#МЫВМЕСТЕ". Он был открыт в 2020 году, чтобы поддержать мировое волонтерское сообщество во время пандемии. Идея получила большой отклик, поэтому трек стал ежегодным.Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в декабре 2023 года на крупнейшем волонтерском мероприятии в России – на Международном форуме гражданского участия "#МЫВМЕСТЕ". Каждый из девяти лауреатов получит приз на сумму $10 тыс.В 2023 году премия посвящена социальным изменениям через волонтерство. Награда будет вручена за бескорыстный вклад в решение важных гуманитарных проблем и укрепление международного сотрудничества в данной сфере. Ее смогут получить как физические лица (волонтеры и незарегистрированные объединения инициативных граждан), так и организации.Отбор лауреатов проходит со всех регионов мира: СНГ, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Северной Африки, Северной и Южной Америки, а также Африки южнее Сахары.Заявки на получение премии подавались в трех номинациях: "Экология и устойчивое развитие", "Здравоохранение и экстренное реагирование", а также "Равные возможности и социальная справедливость". Кроме того, за особые достижения в области продвижения социальных изменений через волонтерство будет вручена награда в номинации "Доброе дело года".Работа будет оцениваться на четырех этапах, включая экспертизу иностранными специалистами из 32 стран, которые определят вклад номинанта в ситуацию в регионе. В этом году был добавлен новый этап – онлайн-защита проектов.Финальный список лауреатов утверждается международной дирекцией премии под председательством знаменитого хирурга Леонида Рошаля. В нее входят лидеры Молодежного форума исламской кооперации, Экономического и Социального Совета ООН в Африке, Секретариата по взаимодействию и мерам доверия в Азии, национальных волонтерских движений.По мнению независимого эксперта премии, зампредседателя Открытого фонда Западной Африки Беганима Максвелла, мероприятие представляет собой пример философии, объединяющей страны всего мира, основанной на помощи, поддержке и взаимовыручке.Лауреатами прошлых сезонов стали граждане и организации Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Турции, Португалии, Израиля, Дании, США, Перу, Эквадора, Бразилии, Индии, Китая, Таиланда, Пакистана, Катара, Зимбабве, Либерии и ЮАР.

