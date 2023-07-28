Волонтеры из стран СНГ проявили наибольший интерес к премии "We are together"

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik, Михаил Воробьев. Наибольший интерес к участию в международной премии "We Are Together" проявили волонтеры из стран СНГ, сообщили корреспонденту Sputnik менеджеры проектного офиса этого мероприятия.Прием заявок планировали завершить 20 июля, но в итоге решили продлить до 8 августа. На сегодняшний день запросы на участие поступили из 80 стран, в сумме этого около 500 заявок, при этом каждая пятая – из стран СНГ."We Are Together" — это международный трек премии "#МЫВМЕСТЕ". Он был открыт в 2020 году, чтобы поддержать мировое волонтерское сообщество во время пандемии. Идея получила большой отклик, поэтому трек стал ежегодным.Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в декабре 2023 года на крупнейшем волонтерском мероприятии в России – на Международном форуме гражданского участия "#МЫВМЕСТЕ". Каждый из девяти лауреатов получит приз на сумму $10 тыс.В 2023 году премия посвящена социальным изменениям через волонтерство. Награда будет вручена за бескорыстный вклад в решение важных гуманитарных проблем и укрепление международного сотрудничества в данной сфере. Ее смогут получить как физические лица (волонтеры и незарегистрированные объединения инициативных граждан), так и организации.Отбор лауреатов проходит со всех регионов мира: СНГ, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Северной Африки, Северной и Южной Америки, а также Африки южнее Сахары.Заявки на получение премии подавались в трех номинациях: "Экология и устойчивое развитие", "Здравоохранение и экстренное реагирование", а также "Равные возможности и социальная справедливость". Кроме того, за особые достижения в области продвижения социальных изменений через волонтерство будет вручена награда в номинации "Доброе дело года".Работа будет оцениваться на четырех этапах, включая экспертизу иностранными специалистами из 32 стран, которые определят вклад номинанта в ситуацию в регионе. В этом году был добавлен новый этап – онлайн-защита проектов.Финальный список лауреатов утверждается международной дирекцией премии под председательством знаменитого хирурга Леонида Рошаля. В нее входят лидеры Молодежного форума исламской кооперации, Экономического и Социального Совета ООН в Африке, Секретариата по взаимодействию и мерам доверия в Азии, национальных волонтерских движений.По мнению независимого эксперта премии, зампредседателя Открытого фонда Западной Африки Беганима Максвелла, мероприятие представляет собой пример философии, объединяющей страны всего мира, основанной на помощи, поддержке и взаимовыручке.Лауреатами прошлых сезонов стали граждане и организации Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Турции, Португалии, Израиля, Дании, США, Перу, Эквадора, Бразилии, Индии, Китая, Таиланда, Пакистана, Катара, Зимбабве, Либерии и ЮАР.
Награды вручат за бескорыстный вклад в решение важных гуманитарных проблем и укрепление международного сотрудничества в этой сфере.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik, Михаил Воробьев. Наибольший интерес к участию в международной премии "We Are Together" проявили волонтеры из стран СНГ, сообщили корреспонденту Sputnik менеджеры проектного офиса этого мероприятия.
Прием заявок планировали завершить 20 июля, но в итоге решили продлить до 8 августа. На сегодняшний день запросы на участие поступили из 80 стран, в сумме этого около 500 заявок, при этом каждая пятая – из стран СНГ.
"We Are Together" — это международный трек премии "#МЫВМЕСТЕ". Он был открыт в 2020 году, чтобы поддержать мировое волонтерское сообщество во время пандемии. Идея получила большой отклик, поэтому трек стал ежегодным.
Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в декабре 2023 года на крупнейшем волонтерском мероприятии в России – на Международном форуме гражданского участия "#МЫВМЕСТЕ". Каждый из девяти лауреатов получит приз на сумму $10 тыс.
В 2023 году премия посвящена социальным изменениям через волонтерство. Награда будет вручена за бескорыстный вклад в решение важных гуманитарных проблем и укрепление международного сотрудничества в данной сфере. Ее смогут получить как физические лица (волонтеры и незарегистрированные объединения инициативных граждан), так и организации.
Отбор лауреатов проходит со всех регионов мира: СНГ, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Северной Африки, Северной и Южной Америки, а также Африки южнее Сахары.
Заявки на получение премии подавались в трех номинациях: "Экология и устойчивое развитие", "Здравоохранение и экстренное реагирование", а также "Равные возможности и социальная справедливость". Кроме того, за особые достижения в области продвижения социальных изменений через волонтерство будет вручена награда в номинации "Доброе дело года".
Работа будет оцениваться на четырех этапах, включая экспертизу иностранными специалистами из 32 стран, которые определят вклад номинанта в ситуацию в регионе. В этом году был добавлен новый этап – онлайн-защита проектов.
Финальный список лауреатов утверждается международной дирекцией премии под председательством знаменитого хирурга Леонида Рошаля. В нее входят лидеры Молодежного форума исламской кооперации, Экономического и Социального Совета ООН в Африке, Секретариата по взаимодействию и мерам доверия в Азии, национальных волонтерских движений.
"Сегодня такое беспокойное время в мире, что для нас очень важно налаживать мосты дружбы между странами и конкретными людьми", – цитирует Леонида Рошаля "Ассоциация волонтерских центров".
По мнению независимого эксперта премии, зампредседателя Открытого фонда Западной Африки Беганима Максвелла, мероприятие представляет собой пример философии, объединяющей страны всего мира, основанной на помощи, поддержке и взаимовыручке.
"Каждый год появляются инновационные идеи и проекты. Это не просто волонтерские инициативы – это сотни тысяч "спасибо" за облегчение страданий людей и новые возможности для тех, кому они больше всего нужны", – приводит "Ассоциация волонтерских центров" его слова.
Лауреатами прошлых сезонов стали граждане и организации Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Турции, Португалии, Израиля, Дании, США, Перу, Эквадора, Бразилии, Индии, Китая, Таиланда, Пакистана, Катара, Зимбабве, Либерии и ЮАР.