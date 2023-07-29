https://uz.sputniknews.ru/20230729/fergana-pojar-karaokye-kafye-ugolovnoye-delo-37376345.html

По факту пожара в Фергане возбудили уголовное дело

По факту пожара в Фергане возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов ведут следствие, в ходе которого выясняют причины возгорания.

2023-07-29T18:08+0500

2023-07-29T18:08+0500

2023-07-29T18:08+0500

узбекистан

фергана

кафе

пожар

происшествия

общество

уголовное дело

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Прокуратура Ферганской области возбудила уголовное дело по факту пожара, произошедшего в караоке-кафе Ферганы, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Бекзод Хидоятов.В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия.Напомним, что из-за пожара, произошедшего сегодня утром в караоке-кафе Ферганы погибли 6 граждан, 7 человек госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести.После этого президент Узбекистана распорядился сформировать правительственную комиссию во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым, которая выехала в Ферганскую область для расследования происшествия и оказания помощи пострадавшим и семьям погибших.

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