https://uz.sputniknews.ru/20230729/lagman-tashkent-zavedeniye-istoriya-pyatdesyat-let-37372413.html

Вернуться в прошлое: лагманная, которой более 50 лет

Вернуться в прошлое: лагманная, которой более 50 лет

Уйгурский лагман в Ташкенте семья Миромоновых начала готовить еще в середине 60-х годов прошлого века. Сытное и вкусное блюдо быстро завоевало популярность у посетителей заведения, а его приготовление стало семейным бизнесом.

2023-07-29T20:58+0500

2023-07-29T20:58+0500

2023-07-29T20:58+0500

узбекистан

ташкент

лагман

блюдо

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кафе

история

семья

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Сегодня здесь каждый день готовят сотни порций лагмана. В заведении всегда многолюдно, а славу о нем народная молва разнесла далеко за пределы столицы.В беседе с корреспондентом Sputnik продолжатель отцовского дела и ровесник лагманной рассказал, как многие посетители приходят сюда поностальгировать, а также о том, есть ли в меню другие блюда и откуда приезжают отведать здешний лагман. Подробнее смотрите в нашем видео.

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