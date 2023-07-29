https://uz.sputniknews.ru/20230729/pogoda-uzbekistan-30-iyulya-2023-37371865.html
Смогут ли узбекистанцы отдохнуть от жары — прогноз погоды на воскресенье
Смогут ли узбекистанцы отдохнуть от жары — прогноз погоды на воскресенье
Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей и гостей республики в последний выходной июля.
2023-07-29T14:03+0500
2023-07-29T14:03+0500
2023-07-29T14:03+0500
узбекистан
погода
погода в узбекистане
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прогноз погоды по узбекистану
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Завтра в предгорных и горных районах республики возможны селе-паводковые явления, сообщает Узгидромет.Там же прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы.На остальной территории республики без осадков. Небольшая облачность повсеместно.Ветрено в Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. Там ветер может усилиться до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода погода в узбекистане прогноз погоды прогноз погоды по узбекистану узгидромет
Смогут ли узбекистанцы отдохнуть от жары — прогноз погоды на воскресенье
Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей и гостей республики в последний выходной июля.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
Завтра в предгорных и горных районах республики возможны селе-паводковые явления, сообщает Узгидромет.
Там же прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы.
На остальной территории республики без осадков. Небольшая облачность повсеместно.
Ветрено в Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. Там ветер может усилиться до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 37-42 градуса тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 35-40 градусов тепла;
горные и предгорные районы республики — 27-32 градуса тепла.