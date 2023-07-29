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Смогут ли узбекистанцы отдохнуть от жары — прогноз погоды на воскресенье

Смогут ли узбекистанцы отдохнуть от жары — прогноз погоды на воскресенье

Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей и гостей республики в последний выходной июля.

2023-07-29T14:03+0500

2023-07-29T14:03+0500

2023-07-29T14:03+0500

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Завтра в предгорных и горных районах республики возможны селе-паводковые явления, сообщает Узгидромет.Там же прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы.На остальной территории республики без осадков. Небольшая облачность повсеместно.Ветрено в Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. Там ветер может усилиться до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.Температура воздуха днем:

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