https://uz.sputniknews.ru/20230729/uzbekistan-delegatsiya-koreya-obrazovaniye-sotrudnichestvo-37366971.html

Специалисты Узбекистана и Южной Кореи обсудили сотрудничество в сфере образования

Специалисты Узбекистана и Южной Кореи обсудили сотрудничество в сфере образования

В ходе поездки делегации Бухарской области в провинцию Кёнсанбук-до, стороны обсудили вопросы подготовки и переподготовки педагогов, привлечения квалифицированных зарубежных специалистов, организации научно-практических конференций и семинаров.

2023-07-29T09:41+0500

2023-07-29T09:41+0500

2023-07-29T09:41+0500

узбекистан

делегация

бухарская область

южная корея

сотрудничество

образование

общество

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Сотрудничество в сфере народного образования обсудили в ходе встречи делегации во главе с начальником Управления дошкольного и школьного образования Бухарской области Фаррухом Курбановым с руководителем Управления народного образования провинции Кёнсанбук-до Республики Корея, Лим Чен Сиком, сообщает ИА “Дунё”.У данной структуры уже есть опыт взаимодействия с Узбекистаном в реализации “Тематического образовательного проекта по пониманию мира”, а в ноябре прошлого года был подписан Меморандум о взаимообмене с Корейским Центром образования в Ташкенте.В ходе встречи Лим Чен Сик выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Бухарской областью в сфере образования и готовность поделиться своим опытом.Кроме того, узбекская делегация посетила Центр изучения и распространения математики в городе Андон, Центр обучения изобретательству и Корейский Центр языкового образования в Кёнджу, побывала в средней школе для девочек города Сондок, которая имеет возможности для международного обмена слушателями, а также в различных обучающих центрах и школах, находящиеся в ведении Управления народного образования провинции Кёнсанбук-до.

узбекистан

бухарская область

южная корея

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