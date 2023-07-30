Короли морей и океанов: как в РФ отметили День ВМФ — фото

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В разных городах России прошли военно-морские парады. Исторические и современные российские корабли можно было увидеть в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Балтийске, Владивостоке и других городах. Самые интересные фото - в подборке Sputnik.