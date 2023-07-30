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Короли морей и океанов: как в РФ отметили День ВМФ — фото
Короли морей и океанов: как в РФ отметили День ВМФ — фото
В разных городах России прошли военно-морские парады. Исторические и современные российские корабли можно было увидеть в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Балтийске, Владивостоке и других городах.
2023-07-30T21:56+0500
2023-07-30T21:56+0500
2023-07-30T21:56+0500
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россия день военно-морского флота вмф военно-морской парад санкт-петербург кронштадт финский залив балтийск владивосток фото самые яркие интересные красивые владимир путин
россия день военно-морского флота вмф военно-морской парад санкт-петербург кронштадт финский залив балтийск владивосток фото самые яркие интересные красивые владимир путин
Короли морей и океанов: как в РФ отметили День ВМФ — фото
В разных городах России прошли военно-морские парады. Исторические и современные российские корабли можно было увидеть в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Балтийске, Владивостоке и других городах. Самые интересные фото - в подборке Sputnik.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк Малый ракетный корабль "Углич" проекта 21631 на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.
Малый ракетный корабль "Углич" проекта 21631 на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк Корабли на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте.
Корабли на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте.
© Sputnik / Sergey Karpuhin/POOL / Перейти в фотобанк
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ. Слева на первом плане - президент переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраим Траоре.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ. Слева на первом плане - президент переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраим Траоре.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанк
Малый ракетный корабль "Советск" на военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Малый ракетный корабль "Советск" на военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Mikhail Golenkov / Перейти в фотобанк Показательные стрельбы с малого противолодочного корабля "Кабардино-Балкария" во время парада, посвященного Дню Военно-морского флота в России.
Показательные стрельбы с малого противолодочного корабля "Кабардино-Балкария" во время парада, посвященного Дню Военно-морского флота в России.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк
Участники исторической реконструкции на Десантном катере "Алексей Баринов" проекта 11770 Балтийского флота ВМФ на параде в Санкт-Петербурге.
Участники исторической реконструкции на Десантном катере "Алексей Баринов" проекта 11770 Балтийского флота ВМФ на параде в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк Дирижер военного оркестра на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте.
Дирижер военного оркестра на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк
Большой противолодочный корабль "Североморск" в акватории Финского залива в Кронштадте.
Большой противолодочный корабль "Североморск" в акватории Финского залива в Кронштадте.
© Sputnik / Mikhail Golenkov / Перейти в фотобанк
Моряки на торжественном параде в Балтийске.
Моряки на торжественном параде в Балтийске.
© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк Моряки во время празднования Дня Военно-морского флота во Владивостоке.
Моряки во время празднования Дня Военно-морского флота во Владивостоке.
© Sputnik / Alexander Kazakov / Перейти в фотобанк
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк
Подводная лодка "Дмитров" на параде в акватории Финского залива в Кронштадте.
Подводная лодка "Дмитров" на параде в акватории Финского залива в Кронштадте.
Зрители на параде в Балтийске.
Корабли во время парада во Владивостоке.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк На Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.
На Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк
Многоцелевой фрегат "Маршал Шапошников" на параде во Владивостоке.
Многоцелевой фрегат "Маршал Шапошников" на параде во Владивостоке.
© Sputnik / Mikhail Golenkov / Перейти в фотобанк Командующий Балтийским флотом военно-морского флота РФ Владимир Воробьев (справа) принимает парад, посвященный Дню Военно-морского флота, в Балтийске.
Командующий Балтийским флотом военно-морского флота РФ Владимир Воробьев (справа) принимает парад, посвященный Дню Военно-морского флота, в Балтийске.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк Корабли на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте.
Корабли на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте.
© Sputnik / Mikhail Golenkov / Перейти в фотобанк
Морские пехотинцы в показательных выступлениях в Балтийске.
Морские пехотинцы в показательных выступлениях в Балтийске.
Зрители на параде в Кронштадте.