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https://uz.sputniknews.ru/20230730/37387449.html
Короли морей и океанов: как в РФ отметили День ВМФ — фото
Короли морей и океанов: как в РФ отметили День ВМФ — фото
В разных городах России прошли военно-морские парады. Исторические и современные российские корабли можно было увидеть в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Балтийске, Владивостоке и других городах.
2023-07-30T21:56+0500
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флот
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россия день военно-морского флота вмф военно-морской парад санкт-петербург кронштадт финский залив балтийск владивосток фото самые яркие интересные красивые владимир путин
россия день военно-морского флота вмф военно-морской парад санкт-петербург кронштадт финский залив балтийск владивосток фото самые яркие интересные красивые владимир путин

Короли морей и океанов: как в РФ отметили День ВМФ — фото

21:56 30.07.2023
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В разных городах России прошли военно-морские парады. Исторические и современные российские корабли можно было увидеть в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Балтийске, Владивостоке и других городах. Самые интересные фото - в подборке Sputnik.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль "Углич" проекта 21631 на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.
Малый ракетный корабль Углич на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
1/20
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Малый ракетный корабль "Углич" проекта 21631 на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанкКорабли на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте.
Корабли на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте - Sputnik Узбекистан
2/20
© Sputnik / Alexander Galperin
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Корабли на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте.
© Sputnik / Sergey Karpuhin/POOL / Перейти в фотобанк

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ. Слева на первом плане - президент переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраим Траоре.

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ. Слева на первом плане - президент переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраим Траоре. - Sputnik Узбекистан
3/20
© Sputnik / Sergey Karpuhin/POOL
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Перейти в фотобанк

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ. Слева на первом плане - президент переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраим Траоре.

© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанк

Малый ракетный корабль "Советск" на военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Малый ракетный корабль &quot;Советск&quot; на военно-морском параде в Санкт-Петербурге. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Ilya Pitalev
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Малый ракетный корабль "Советск" на военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

© Sputnik / Mikhail Golenkov / Перейти в фотобанкПоказательные стрельбы с малого противолодочного корабля "Кабардино-Балкария" во время парада, посвященного Дню Военно-морского флота в России.
Показательные стрельбы с малого противолодочного корабля Кабардино-Балкария во время парада, посвященного Дню Военно-морского флота в России - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Mikhail Golenkov
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Показательные стрельбы с малого противолодочного корабля "Кабардино-Балкария" во время парада, посвященного Дню Военно-морского флота в России.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Участники исторической реконструкции на Десантном катере "Алексей Баринов" проекта 11770 Балтийского флота ВМФ на параде в Санкт-Петербурге.

Участники исторической реконструкции на Десантном катере &quot;Алексей Баринов&quot; проекта 11770 Балтийского флота ВМФ на параде в Санкт-Петербурге. - Sputnik Узбекистан
6/20
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Участники исторической реконструкции на Десантном катере "Алексей Баринов" проекта 11770 Балтийского флота ВМФ на параде в Санкт-Петербурге.

© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанкДирижер военного оркестра на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте.
Дирижер военного оркестра на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте - Sputnik Узбекистан
7/20
© Sputnik / Alexander Galperin
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Дирижер военного оркестра на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк

Большой противолодочный корабль "Североморск" в акватории Финского залива в Кронштадте.

Большой противолодочный корабль &quot;Североморск&quot; в акватории Финского залива в Кронштадте. - Sputnik Узбекистан
8/20
© Sputnik / Alexander Galperin
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Большой противолодочный корабль "Североморск" в акватории Финского залива в Кронштадте.

© Sputnik / Mikhail Golenkov / Перейти в фотобанк

Моряки на торжественном параде в Балтийске.

Моряки на торжественном параде в Балтийске. - Sputnik Узбекистан
9/20
© Sputnik / Mikhail Golenkov
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Моряки на торжественном параде в Балтийске.

© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкМоряки во время празднования Дня Военно-морского флота во Владивостоке.
Моряки во время празднования Дня Военно-морского флота во Владивостоке - Sputnik Узбекистан
10/20
© Sputnik / Stringer
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Моряки во время празднования Дня Военно-морского флота во Владивостоке.
© Sputnik / Alexander Kazakov / Перейти в фотобанк

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ.

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ. - Sputnik Узбекистан
11/20
© Sputnik / Alexander Kazakov
/
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Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ.

© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк

Подводная лодка "Дмитров" на параде в акватории Финского залива в Кронштадте.

Подводная лодка &quot;Дмитров&quot; на параде в акватории Финского залива в Кронштадте. - Sputnik Узбекистан
12/20
© Sputnik / Alexander Galperin
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Подводная лодка "Дмитров" на параде в акватории Финского залива в Кронштадте.

© Sputnik / Mikhail Golenkov / Перейти в фотобанк

Зрители на параде в Балтийске.

Зрители на параде в Балтийске. - Sputnik Узбекистан
13/20
© Sputnik / Mikhail Golenkov
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Зрители на параде в Балтийске.

© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

Корабли во время парада во Владивостоке.

Корабли во время парада во Владивостоке. - Sputnik Узбекистан
14/20
© Sputnik / Stringer
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Корабли во время парада во Владивостоке.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкНа Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.
На Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан
15/20
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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На Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанк

Многоцелевой фрегат "Маршал Шапошников" на параде во Владивостоке.

Многоцелевой фрегат &quot;Маршал Шапошников&quot; на параде во Владивостоке. - Sputnik Узбекистан
16/20
© Sputnik / Stringer
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Многоцелевой фрегат "Маршал Шапошников" на параде во Владивостоке.

© Sputnik / Mikhail Golenkov / Перейти в фотобанкКомандующий Балтийским флотом военно-морского флота РФ Владимир Воробьев (справа) принимает парад, посвященный Дню Военно-морского флота, в Балтийске.
Командующий Балтийским флотом военно-морского флота РФ Владимир Воробьев (справа) принимает парад, посвященный Дню Военно-морского флота, в Балтийске - Sputnik Узбекистан
17/20
© Sputnik / Mikhail Golenkov
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Командующий Балтийским флотом военно-морского флота РФ Владимир Воробьев (справа) принимает парад, посвященный Дню Военно-морского флота, в Балтийске.
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанкКорабли на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте.
Корабли на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте - Sputnik Узбекистан
18/20
© Sputnik / Alexander Galperin
/
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Корабли на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте.
© Sputnik / Mikhail Golenkov / Перейти в фотобанк

Морские пехотинцы в показательных выступлениях в Балтийске.

Морские пехотинцы в показательных выступлениях в Балтийске. - Sputnik Узбекистан
19/20
© Sputnik / Mikhail Golenkov
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Морские пехотинцы в показательных выступлениях в Балтийске.

© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк

Зрители на параде в Кронштадте.

Зрители на параде в Кронштадте. - Sputnik Узбекистан
20/20
© Sputnik / Alexander Galperin
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Зрители на параде в Кронштадте.

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