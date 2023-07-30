https://uz.sputniknews.ru/20230730/flot-rf-v-etom-podu-popolnyat-30-korabley--putin-37382842.html

Флот РФ в этом поду пополнят 30 кораблей — Путин

Флот РФ в этом поду пополнят 30 кораблей — Путин

Президент РФ Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ заявил, что российский флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества. 30.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-30T14:03+0500

2023-07-30T14:03+0500

2023-07-30T14:03+0500

россия

вмф россии

владимир путин

парад

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ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. РФ последовательно наращивает военно-морской флот, в этом году его пополнят 30 кораблей, заявил президент РФ Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ. Президент отметил, что в числе заступивших на боевое дежурство - ракетный корвет "Меркурий", на котором поднят Георгиевский военно-морской флаг "как знак незыблемости наших военно-морских традиций, символ мужества, отваги и непреклонности военных моряков". Он отметил, что "сегодня мы поздравляем отважные экипажи кораблей и подводных лодок, бесстрашных летчиков морской авиации, личный состав ее наземных служб, мужественных бойцов береговых войск, нашу дерзкую морскую пехоту".

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