https://uz.sputniknews.ru/20230730/flot-rf-v-etom-podu-popolnyat-30-korabley--putin-37382842.html
Флот РФ в этом поду пополнят 30 кораблей — Путин
Флот РФ в этом поду пополнят 30 кораблей — Путин
Президент РФ Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ заявил, что российский флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества. 30.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-30T14:03+0500
2023-07-30T14:03+0500
2023-07-30T14:03+0500
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владимир путин
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ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. РФ последовательно наращивает военно-морской флот, в этом году его пополнят 30 кораблей, заявил президент РФ Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ. Президент отметил, что в числе заступивших на боевое дежурство - ракетный корвет "Меркурий", на котором поднят Георгиевский военно-морской флаг "как знак незыблемости наших военно-морских традиций, символ мужества, отваги и непреклонности военных моряков". Он отметил, что "сегодня мы поздравляем отважные экипажи кораблей и подводных лодок, бесстрашных летчиков морской авиации, личный состав ее наземных служб, мужественных бойцов береговых войск, нашу дерзкую морскую пехоту".
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россия, вмф россии, владимир путин, парад
россия, вмф россии, владимир путин, парад
Флот РФ в этом поду пополнят 30 кораблей — Путин
Президент РФ Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ заявил, что российский флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества.
ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. РФ последовательно наращивает военно-морской флот, в этом году его пополнят 30 кораблей, заявил президент РФ Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ.
"Сегодня Россия уверенно реализует задачи масштабной морской политики. Последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов", - сказал Путин.
Президент отметил, что в числе заступивших на боевое дежурство - ракетный корвет "Меркурий", на котором поднят Георгиевский военно-морской флаг "как знак незыблемости наших военно-морских традиций, символ мужества, отваги и непреклонности военных моряков".
"На протяжении веков наш флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества. Его гордостью и славой. Поэтому торжества в его честь отмечает вся Россия, весь наш народ", - сказал Путин.
Он отметил, что "сегодня мы поздравляем отважные экипажи кораблей и подводных лодок, бесстрашных летчиков морской авиации, личный состав ее наземных служб, мужественных бойцов береговых войск, нашу дерзкую морскую пехоту".
"С благодарностью преклоняемся перед всеми поколениями русских корабелов, флотоводцев и моряков. Их блестящая выучка, верность долгу и Родине, профессионализм и талант во многом определили великую судьбу России", - сказал он.