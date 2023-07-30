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https://uz.sputniknews.ru/20230730/kakoy-budet-pogoda-v-nachale-avgusta--prognoz-po-uzbekistanu-37383396.html
Какой будет погода в начале августа – прогноз по Узбекистану
Какой будет погода в начале августа – прогноз по Узбекистану
В первые дни месяца жара не ослабнет, предупреждает Узгидромет.
2023-07-30T14:40+0500
2023-07-30T14:40+0500
узбекистан
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прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. С 1 по 3 августа по всей территории Узбекистана будет небольшая переменная облачность, осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.Ветер будет восточный, 7-12 метров в секунду.Температура воздуха:
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узбекистан прогноз 1-3 августа первые дни начало месяца узгидромет переменная облачность без осадков жара температура воздуха
узбекистан прогноз 1-3 августа первые дни начало месяца узгидромет переменная облачность без осадков жара температура воздуха

Какой будет погода в начале августа – прогноз по Узбекистану

14:40 30.07.2023
© Sputnik / Актан ТемиркановАвтомобильное движение на дорогах Ташкента
Автомобильное движение на дорогах Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
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В первые дни месяца жара не ослабнет, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. С 1 по 3 августа по всей территории Узбекистана будет небольшая переменная облачность, осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
Ветер будет восточный, 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
Республика Каракалпакстан И Хорeзмская область - ночью 20-25, днем 33-38 градусов тепла.
Бухарская, Навоийская области - ночью 23-28, днем 1-2 августа 38-43, 3 августа 35-40 градусов тепла.
Ташкeнтская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области - ночью 22-27, днем 37-42 градуса тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области - ночью 23-28, днем 38-43 градуса тепла.
Андижанская, Наманганская, Фeрганская области - ночью 20-25, днем 34-39градусов тепла.
горные районы рeспублики - ночью 17-22, днем 25-30 градусов тепла.
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