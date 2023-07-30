https://uz.sputniknews.ru/20230730/kakoy-budet-pogoda-v-nachale-avgusta--prognoz-po-uzbekistanu-37383396.html

Какой будет погода в начале августа – прогноз по Узбекистану

Какой будет погода в начале августа – прогноз по Узбекистану

В первые дни месяца жара не ослабнет, предупреждает Узгидромет.

2023-07-30T14:40+0500

2023-07-30T14:40+0500

2023-07-30T14:40+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз погоды

прогноз

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. С 1 по 3 августа по всей территории Узбекистана будет небольшая переменная облачность, осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.Ветер будет восточный, 7-12 метров в секунду.Температура воздуха:

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узбекистан прогноз 1-3 августа первые дни начало месяца узгидромет переменная облачность без осадков жара температура воздуха