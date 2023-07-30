Какой будет погода в начале августа – прогноз по Узбекистану
© Sputnik / Актан ТемиркановАвтомобильное движение на дорогах Ташкента
© Sputnik / Актан Темирканов
В первые дни месяца жара не ослабнет, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. С 1 по 3 августа по всей территории Узбекистана будет небольшая переменная облачность, осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
Ветер будет восточный, 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
Республика Каракалпакстан И Хорeзмская область - ночью 20-25, днем 33-38 градусов тепла.
Бухарская, Навоийская области - ночью 23-28, днем 1-2 августа 38-43, 3 августа 35-40 градусов тепла.
Ташкeнтская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области - ночью 22-27, днем 37-42 градуса тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области - ночью 23-28, днем 38-43 градуса тепла.
Андижанская, Наманганская, Фeрганская области - ночью 20-25, днем 34-39градусов тепла.
горные районы рeспублики - ночью 17-22, днем 25-30 градусов тепла.