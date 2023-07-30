https://uz.sputniknews.ru/20230730/oon-prinyala-rezolyutsiyu-o-religioznoy-tolerantnosti-soavtorom-stal-uzbekistan-37381706.html
ООН приняла резолюцию о религиозной толерантности, соавтором стал Узбекистан
ООН приняла резолюцию о религиозной толерантности, соавтором стал Узбекистан
Резолюция выражает обеспокоенность ростом случаев осквернения Корана, религиозной дискриминации, ненависти и насилия.
2023-07-30T12:19+0500
2023-07-30T12:19+0500
2023-07-30T12:39+0500
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политика
религия
толерантность
коран
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. На пленарном заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 июля участники приняли резолюцию "Содействие межрелигиозному и межкультурному диалогу и толерантности в контексте противодействия языку ненависти", сообщает УзА.Резолюция принимается каждые два года, традиционно по инициативе марокканской делегации. Документ подготовили 49 стран, включая Узбекистан.Также в подготовке резолюции в качестве соавторов участвовали Турция, Азербайджан, Китай, Пакистан, Бахрейн, Иордания, Ирак, Египет, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Катар и Кувейт, некоторые страны Африки, все страны Центральной Азии.Резолюция выражает обеспокоенность ростом случаев осквернения Корана, религиозной дискриминации, ненависти и насилия, вызванных исламофобией.Основная цель и призыв резолюции - осудить акты насилия, направленные против религиозных символов, священных книг, домов, предприятий, имущества, школ, культурных центров или мест отправления культа.Резолюция поддержала объявление первой недели февраля каждого года Всемирной неделей гармоничных межконфессиональных отношений между всеми религиями и конфессиями.
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узбекистан оон резолюция о религиозной толерантности содействие межрелигиозному межкультурному диалогу толерантности противодействие языку ненависти
узбекистан оон резолюция о религиозной толерантности содействие межрелигиозному межкультурному диалогу толерантности противодействие языку ненависти
ООН приняла резолюцию о религиозной толерантности, соавтором стал Узбекистан
12:19 30.07.2023 (обновлено: 12:39 30.07.2023)
Резолюция выражает обеспокоенность ростом случаев осквернения Корана, религиозной дискриминации, ненависти и насилия.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik.
На пленарном заседании 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 июля участники приняли резолюцию "Содействие межрелигиозному и межкультурному диалогу и толерантности в контексте противодействия языку ненависти", сообщает УзА
.
Резолюция принимается каждые два года, традиционно по инициативе марокканской делегации. Документ подготовили 49 стран, включая Узбекистан.
Также в подготовке резолюции в качестве соавторов участвовали Турция, Азербайджан, Китай, Пакистан, Бахрейн, Иордания, Ирак, Египет, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Катар и Кувейт, некоторые страны Африки, все страны Центральной Азии.
Резолюция выражает обеспокоенность ростом случаев осквернения Корана, религиозной дискриминации, ненависти и насилия, вызванных исламофобией.
Основная цель и призыв резолюции - осудить акты насилия, направленные против религиозных символов, священных книг, домов, предприятий, имущества, школ, культурных центров или мест отправления культа.
Резолюция поддержала объявление первой недели февраля каждого года Всемирной неделей гармоничных межконфессиональных отношений между всеми религиями и конфессиями.