https://uz.sputniknews.ru/20230730/posle-pojara-v-fergane-proveryayut-pojarnuyu-bezopasnost-v-podvalax-37383727.html

После пожара в Фергане проверяют пожарную безопасность в подвалах

После пожара в Фергане проверяют пожарную безопасность в подвалах

При областном управлении по чрезвычайным ситуациям появились региональные рабочие группы и штаб.

2023-07-30T15:48+0500

2023-07-30T15:48+0500

2023-07-30T15:48+0500

узбекистан

мчс

фергана

пожар

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1e/37380397_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_d7b21c67348bfe12b35da00f22691065.jpg

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В Фергане создана рабочая группа и штаб по предупреждению аварий и выявлению недочетов, сообщает пресс-служба МЧС.Всего создали 25 рабочих групп, в каждую из которых вошло по 11 специалистов. Они проверяют пожарную безопасность и санитарное состояние объектов торгово-бытового обслуживания, образовательных центров, развлекательных заведений. Проверки пройдут в 73 махаллях.Проверку проводят после пожара в караоке-баре, расположенном в подвале одного из 4-этажных домов в Фергане, в результате которого погибло 6 человек.Для расследования причин пожара была создана правительственная комиссия. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

узбекистан

фергана

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан фергана пожар подвал караоке-клуб мчс штаб рабочая группа пожарная безопасность