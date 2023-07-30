https://uz.sputniknews.ru/20230730/posle-pojara-v-fergane-proveryayut-pojarnuyu-bezopasnost-v-podvalax-37383727.html
После пожара в Фергане проверяют пожарную безопасность в подвалах
После пожара в Фергане проверяют пожарную безопасность в подвалах
При областном управлении по чрезвычайным ситуациям появились региональные рабочие группы и штаб.
2023-07-30T15:48+0500
2023-07-30T15:48+0500
2023-07-30T15:48+0500
узбекистан
мчс
фергана
пожар
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В Фергане создана рабочая группа и штаб по предупреждению аварий и выявлению недочетов, сообщает пресс-служба МЧС.Всего создали 25 рабочих групп, в каждую из которых вошло по 11 специалистов. Они проверяют пожарную безопасность и санитарное состояние объектов торгово-бытового обслуживания, образовательных центров, развлекательных заведений. Проверки пройдут в 73 махаллях.Проверку проводят после пожара в караоке-баре, расположенном в подвале одного из 4-этажных домов в Фергане, в результате которого погибло 6 человек.Для расследования причин пожара была создана правительственная комиссия. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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узбекистан фергана пожар подвал караоке-клуб мчс штаб рабочая группа пожарная безопасность
узбекистан фергана пожар подвал караоке-клуб мчс штаб рабочая группа пожарная безопасность
После пожара в Фергане проверяют пожарную безопасность в подвалах
При областном управлении по чрезвычайным ситуациям появились региональные рабочие группы и штаб.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik.
В Фергане создана рабочая группа и штаб по предупреждению аварий и выявлению недочетов, сообщает
пресс-служба МЧС.
Всего создали 25 рабочих групп, в каждую из которых вошло по 11 специалистов. Они проверяют пожарную безопасность и санитарное состояние объектов торгово-бытового обслуживания, образовательных центров, развлекательных заведений. Проверки пройдут в 73 махаллях.
Проверку проводят после пожара в караоке-баре, расположенном в подвале одного из 4-этажных домов в Фергане, в результате которого погибло 6 человек.
Для расследования причин пожара была создана правительственная комиссия. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.