Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230730/prognoz-pogody-uzbekistan-31-iyulya-37396564.html
Где пройдет гроза: прогноз погоды в Узбекистане на 31 июля
Где пройдет гроза: прогноз погоды в Узбекистане на 31 июля
В ряде регионов вновь ожидается усиление ветра и пыльный поземок, предупреждает Узгидромет.
2023-07-30T19:25+0500
2023-07-30T19:25+0500
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
узбекистан
погода
погода в узбекистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/15/36169198_0:29:1920:1109_1920x0_80_0_0_9bdbe77a9635dfd00a0078d02543b01f.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. В понедельник на большей части республики ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь в предгорных и горных районах пройдут дожди и грозы, сообщает Узгидромет.Дожди в горах могут вызвать сели и паводки.В Каракалпакстане, Хоезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях возможно усиление ветра до 13-18 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха днем:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/15/36169198_0:0:1528:1146_1920x0_80_0_0_64e65d36fd3a620d54689236c814ea33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан погода прогноз погоды дождь гроза сели паводки узгидромет без осадков температура воздуха
узбекистан погода прогноз погоды дождь гроза сели паводки узгидромет без осадков температура воздуха

Где пройдет гроза: прогноз погоды в Узбекистане на 31 июля

19:25 30.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Ymblanter / Panorama of the settlement of Chorvoq from Chatkal range (south of the settlement)Панорама населенного пункта Чарвак в Бостанлыкском районе Ташкентской области.
Панорама населенного пункта Чарвак в Бостанлыкском районе Ташкентской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Ymblanter / Panorama of the settlement of Chorvoq from Chatkal range (south of the settlement)
Подписаться на
НовостиTelegram
В ряде регионов вновь ожидается усиление ветра и пыльный поземок, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. В понедельник на большей части республики ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь в предгорных и горных районах пройдут дожди и грозы, сообщает Узгидромет.
Дожди в горах могут вызвать сели и паводки.
В Каракалпакстане, Хоезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях возможно усиление ветра до 13-18 метров в секунду, местами с пыльным поземком.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – 35-40 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 37-42 градуса тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области – 34-39 градусов тепла;
предгорные и горные районы – 25-30 градусов тепла.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0