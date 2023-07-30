https://uz.sputniknews.ru/20230730/prognoz-pogody-uzbekistan-31-iyulya-37396564.html

Где пройдет гроза: прогноз погоды в Узбекистане на 31 июля

Где пройдет гроза: прогноз погоды в Узбекистане на 31 июля

В ряде регионов вновь ожидается усиление ветра и пыльный поземок, предупреждает Узгидромет.

2023-07-30T19:25+0500

2023-07-30T19:25+0500

2023-07-30T19:25+0500

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

узбекистан

погода

погода в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. В понедельник на большей части республики ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь в предгорных и горных районах пройдут дожди и грозы, сообщает Узгидромет.Дожди в горах могут вызвать сели и паводки.В Каракалпакстане, Хоезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях возможно усиление ветра до 13-18 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха днем:

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