https://uz.sputniknews.ru/20230730/prognoz-pogody-uzbekistan-31-iyulya-37396564.html
Где пройдет гроза: прогноз погоды в Узбекистане на 31 июля
Где пройдет гроза: прогноз погоды в Узбекистане на 31 июля
В ряде регионов вновь ожидается усиление ветра и пыльный поземок, предупреждает Узгидромет.
2023-07-30T19:25+0500
2023-07-30T19:25+0500
2023-07-30T19:25+0500
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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. В понедельник на большей части республики ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь в предгорных и горных районах пройдут дожди и грозы, сообщает Узгидромет.Дожди в горах могут вызвать сели и паводки.В Каракалпакстане, Хоезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях возможно усиление ветра до 13-18 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода прогноз погоды дождь гроза сели паводки узгидромет без осадков температура воздуха
узбекистан погода прогноз погоды дождь гроза сели паводки узгидромет без осадков температура воздуха
Где пройдет гроза: прогноз погоды в Узбекистане на 31 июля
В ряде регионов вновь ожидается усиление ветра и пыльный поземок, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik.
В понедельник на большей части республики ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь в предгорных и горных районах пройдут дожди и грозы, сообщает Узгидромет
.
Дожди в горах могут вызвать сели и паводки.
В Каракалпакстане, Хоезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях возможно усиление ветра до 13-18 метров в секунду, местами с пыльным поземком.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – 35-40 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 37-42 градуса тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области – 34-39 градусов тепла;
предгорные и горные районы – 25-30 градусов тепла.