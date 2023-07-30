https://uz.sputniknews.ru/20230730/rossiya-postavit-v-uzbekistan-unikalnyx-robotov-37381922.html

Россия поставит в Узбекистан уникальных роботов

Россия поставит в Узбекистан уникальных роботов

30-тонные установки российского производства поступят на крупный горно-обогатительный комбинат республики.

2023-07-30T13:01+0500

2023-07-30T13:01+0500

2023-07-30T13:01+0500

узбекистан

россия

москва

сергей собянин

горнодобывающий комплекс

робот

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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Крупнейший горно-обогатительный комбинат Узбекистана вскоре получит уникального 30-тонного робота из России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Робот предназначен для горной промышленности. Его разработал московский производитель. В мире подобное оборудование выпускают всего два предприятия, одно из которых расположено в российской столице, сообщил градоначальник.Московский производитель поставляет свое оборудование во все регионы России и за рубеж. Крупнейший горно-обогатительный комбинат Узбекистана в ближайшее время получит три таких установки, сообщил Собянин.

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