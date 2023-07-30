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https://uz.sputniknews.ru/20230730/rossiya-postavit-v-uzbekistan-unikalnyx-robotov-37381922.html
Россия поставит в Узбекистан уникальных роботов
Россия поставит в Узбекистан уникальных роботов
30-тонные установки российского производства поступят на крупный горно-обогатительный комбинат республики.
2023-07-30T13:01+0500
2023-07-30T13:01+0500
узбекистан
россия
москва
сергей собянин
горнодобывающий комплекс
робот
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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Крупнейший горно-обогатительный комбинат Узбекистана вскоре получит уникального 30-тонного робота из России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Робот предназначен для горной промышленности. Его разработал московский производитель. В мире подобное оборудование выпускают всего два предприятия, одно из которых расположено в российской столице, сообщил градоначальник.Московский производитель поставляет свое оборудование во все регионы России и за рубеж. Крупнейший горно-обогатительный комбинат Узбекистана в ближайшее время получит три таких установки, сообщил Собянин.
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россия москва мэр сергей собянин узбекистан горно-обогатительный комбинат уникальный робот горная промышленность оборудование установки
россия москва мэр сергей собянин узбекистан горно-обогатительный комбинат уникальный робот горная промышленность оборудование установки

Россия поставит в Узбекистан уникальных роботов

13:01 30.07.2023
© Пресс-служба АГМКПроизводство меди на предприятии АГМК
Производство меди на предприятии АГМК - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2023
© Пресс-служба АГМК
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30-тонные установки российского производства поступят на крупный горно-обогатительный комбинат республики.
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Крупнейший горно-обогатительный комбинат Узбекистана вскоре получит уникального 30-тонного робота из России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Робот предназначен для горной промышленности. Его разработал московский производитель. В мире подобное оборудование выпускают всего два предприятия, одно из которых расположено в российской столице, сообщил градоначальник.
"Московский производитель создал 30-тонного робота для горной промышленности. Такое оборудование делают лишь две компании в мире, включая отечественную. Установка помогает измельчать крупные куски породы при добыче полезной руды, в том числе золотой, железной, никелевой, и оснащена передовыми технологиями дистанционного управления: системой защиты от столкновений и ударов, системой автоматической парковки. Это обеспечивает эффективное и безопасное проведение работ", - написал он в своем Telegram-канале.
Московский производитель поставляет свое оборудование во все регионы России и за рубеж. Крупнейший горно-обогатительный комбинат Узбекистана в ближайшее время получит три таких установки, сообщил Собянин.
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