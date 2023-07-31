https://uz.sputniknews.ru/20230731/chto-proisxodit-s-organizmom-kogda-vy-upotreblyaete-chabrets-37435906.html

Что происходит с организмом, когда вы употребляете чабрец

Что происходит с организмом, когда вы употребляете чабрец

Это растение можно использовать и как приправу, и как душистую добавку к чаю. Кроме того, это прекрасное лекарство от целого ряда болезней.

2023-07-31T22:04+0500

2023-07-31T22:04+0500

2023-07-31T22:04+0500

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Чабрец – удивительное растение. Его широко используют и в кулинарии, и в косметологии, и в традиционной медицине. Он улучшает работу печени, борется с воспалением и помогает справиться с простудой. О полезных свойствах чабреца рассказывает Lenta.ru.Чабрец — это дикорастущее многолетнее растение, представляет собой невысокий кустарник с яркими розовато-лиловыми цветами.В медицине это растение применяли еще со времен античности. Древние греки верили, что масло этого растения дарует мужество и изгоняет слизь из организма, а на Руси с его помощью лечили бессонницу, бронхит, ревматизм и болезни почек. Применяют его и в современной медицине.Тимол повышает восприимчивость организма к инсулину, благодаря чему чабрец используют как средство для профилактики диабета второго типа.Польза чабрецаЧабрец богат витаминами групп В, С, А, К, а также медью, железом, марганцем и магнием и обладает целым рядом лечебных свойств, рассказала врач-дерматокосметолог, нутрициолог Елена Богатова.Фенолы, входящие в состав эфирного масла чабреца, успешно борются с кишечной и дизентерийной палочкой, возбудителями брюшного тифа, дрожжеподобными грибками, золотистым стафилококком, гемолитическим стрептококком и домашней плесенью. Поэтому врачи могут назначать его как дополнение к антибиотикам.Растение обладает сильными противовоспалительными свойствами. Эфирное масло чабреца добавляют в мази для лечения кашля и псориаза, а в составе зубных паст он предотвращает парадонтоз и кровоточивость десен. Сиропы с добавлением чабреца используют для борьбы с кашлем и симптомами простуды.Чабрец улучшает пищеварение и облегчает симптомы пищевых расстройств – газообразование, вздутие живота, синдром раздраженного кишечника, спазмы, а также стимулирует работу печени.Это растение помогает похудеть. Чабрец улучшает метаболизм и не дает набирать вес тем, кто держит диету с повышенным содержанием жиров.Его используют и как обезболивающее. Примочки и настои чабреца облегчают боли в мышцах, суставах, головных и менструальных болей.Это также прекрасное средство против стресса. Эфирное масло чабреца обладает выраженным расслабляющим действием, поэтому его часто используют в ароматерапии, во время массажа и для лечения бессонницы.В то же время чабрец стимулирует работу мозга и даже, по мнению некоторых ученых, может применяться для профилактики шизофрении, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Он же является хорошей профилактикой болезней сердца, гипертонии, инсульта и инфаркта.Однако, как и у любого лекарства, у чабреца есть целый ряд противопоказаний.Кому опасно употреблять чабрецВрачи не рекомендуют употреблять чабрец следующим людям:Чабрец может усиливать или ослаблять действие определенных препаратов, поэтому важно обсудить его использование с врачом или фармацевтом.Как употреблять чабрецЧай. Для приготовления чая с чабрецом ложку сушеных листьев нужно залить стаканом кипятка, дать настояться 10 минут, а затем процедить.Настои и отвары. Сухие или свежие листья чабреца заливают кипятком и настаивают. Это может быть использовано как лечебное средство или добавка к косметическим продуктам. Чтобы приготовить отвар для борьбы с сильным кашлем, нужно залить кипятком две столовые ложки чабреца и поставить на водяную баню на 15 минут. Затем отвару нужно дать настояться один час, процедить его и разбавить кипяченой водой до объема 0,2 литра. Это количество рассчитано на три приема, выпить его нужно в течение дня.Приправы. Сушеные листья чабреца в кулинарии используют как приправу. Их добавляют в супы, соусы, маринады и мясные блюда для придания им вкуса и аромата.Мазь для больных суставов. 50 граммов спиртовой настойки чабреца нужно добавить в 200 граммов растопленного сливочного масла и перемешать. Смесь следует хранить в холодильнике и втирать в область больных суставов.

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