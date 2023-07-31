Что происходит с организмом, когда вы употребляете чабрец
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВыращивание посадочного материала в Краснодарском крае
© Sputnik / Виталий Тимкив/
Это растение можно использовать и как приправу, и как душистую добавку к чаю. Кроме того, это прекрасное лекарство от целого ряда болезней.
Чабрец – удивительное растение. Его широко используют и в кулинарии, и в косметологии, и в традиционной медицине. Он улучшает работу печени, борется с воспалением и помогает справиться с простудой. О полезных свойствах чабреца рассказывает Lenta.ru.
Чабрец — это дикорастущее многолетнее растение, представляет собой невысокий кустарник с яркими розовато-лиловыми цветами.
В медицине это растение применяли еще со времен античности. Древние греки верили, что масло этого растения дарует мужество и изгоняет слизь из организма, а на Руси с его помощью лечили бессонницу, бронхит, ревматизм и болезни почек. Применяют его и в современной медицине.
"Чабрец содержит эфирные масла, флавоноиды, тимол, органические кислоты (фолиевую и пантотеновую), дубильные вещества. Тимол обладает природным антисептическим свойством", — рассказала онколог высшей категории ГУЗ "Саратовский областной онкологический диспансер" Наталья Власова.
Тимол повышает восприимчивость организма к инсулину, благодаря чему чабрец используют как средство для профилактики диабета второго типа.
Польза чабреца
Чабрец богат витаминами групп В, С, А, К, а также медью, железом, марганцем и магнием и обладает целым рядом лечебных свойств, рассказала врач-дерматокосметолог, нутрициолог Елена Богатова.
"Чабрец может помочь в борьбе с инфекциями. Он содержит антибактериальные соединения, которые уничтожают вредные микроорганизмы", — отметила врач.
Фенолы, входящие в состав эфирного масла чабреца, успешно борются с кишечной и дизентерийной палочкой, возбудителями брюшного тифа, дрожжеподобными грибками, золотистым стафилококком, гемолитическим стрептококком и домашней плесенью. Поэтому врачи могут назначать его как дополнение к антибиотикам.
Растение обладает сильными противовоспалительными свойствами. Эфирное масло чабреца добавляют в мази для лечения кашля и псориаза, а в составе зубных паст он предотвращает парадонтоз и кровоточивость десен. Сиропы с добавлением чабреца используют для борьбы с кашлем и симптомами простуды.
"Применение чабреца при простуде повышает сопротивление организма к вирусам и бактериям, снимает спазм бронхов и помогает отхождению мокроты", — подчеркнула Наталья Власова.
Чабрец улучшает пищеварение и облегчает симптомы пищевых расстройств – газообразование, вздутие живота, синдром раздраженного кишечника, спазмы, а также стимулирует работу печени.
Это растение помогает похудеть. Чабрец улучшает метаболизм и не дает набирать вес тем, кто держит диету с повышенным содержанием жиров.
"Лечебные свойства чабреца оказывают и противопаразитарный эффект. Губительна трава чабреца оказалась как для ленточных, так и для некоторых видов круглых гельминтов", — поделилась нутрициолог Ольга Гуторова.
Его используют и как обезболивающее. Примочки и настои чабреца облегчают боли в мышцах, суставах, головных и менструальных болей.
Это также прекрасное средство против стресса. Эфирное масло чабреца обладает выраженным расслабляющим действием, поэтому его часто используют в ароматерапии, во время массажа и для лечения бессонницы.
В то же время чабрец стимулирует работу мозга и даже, по мнению некоторых ученых, может применяться для профилактики шизофрении, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Он же является хорошей профилактикой болезней сердца, гипертонии, инсульта и инфаркта.
"В качестве антиоксиданта чабрец рекомендуется для фитопрофилактики онкологических заболеваний как у мужчин, так и у женщин, так как способствует восстановлению гормонального фона, нормализации менструального цикла и повышению потенции", — отметила Наталья Власова.
Однако, как и у любого лекарства, у чабреца есть целый ряд противопоказаний.
Кому опасно употреблять чабрец
Врачи не рекомендуют употреблять чабрец следующим людям:
детям до трех лет;
беременным и кормящим грудью;
аллергикам;
ттем, кому предстоит операция – он снижает свертываемость крови;
людям с острым воспалительным процессом в почках;
страдающим язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, язвенным колитом, болезнями щитовидной железы.
Чабрец может усиливать или ослаблять действие определенных препаратов, поэтому важно обсудить его использование с врачом или фармацевтом.
Как употреблять чабрец
Чай. Для приготовления чая с чабрецом ложку сушеных листьев нужно залить стаканом кипятка, дать настояться 10 минут, а затем процедить.
Настои и отвары. Сухие или свежие листья чабреца заливают кипятком и настаивают. Это может быть использовано как лечебное средство или добавка к косметическим продуктам. Чтобы приготовить отвар для борьбы с сильным кашлем, нужно залить кипятком две столовые ложки чабреца и поставить на водяную баню на 15 минут. Затем отвару нужно дать настояться один час, процедить его и разбавить кипяченой водой до объема 0,2 литра. Это количество рассчитано на три приема, выпить его нужно в течение дня.
Приправы. Сушеные листья чабреца в кулинарии используют как приправу. Их добавляют в супы, соусы, маринады и мясные блюда для придания им вкуса и аромата.
Мазь для больных суставов. 50 граммов спиртовой настойки чабреца нужно добавить в 200 граммов растопленного сливочного масла и перемешать. Смесь следует хранить в холодильнике и втирать в область больных суставов.