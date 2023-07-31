https://uz.sputniknews.ru/20230731/dollar-yevro-podskochili-kurs-valyut-uzbekistan-1-avgusta-37424662.html

Доллар и евро подскочили — курс валют в Узбекистане с 1 августа

Доллар и евро подскочили — курс валют в Узбекистане с 1 августа

Центральный банк Узбекистана установил с завтрашнего дня, 1 августа, новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-07-31T16:24+0500

2023-07-31T16:24+0500

2023-07-31T16:28+0500

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Курс доллара составил 11 618,15 сумов (+17,98), евро — 12 818,30 сумов (+88,27), рубля — 127,10 сумов (-0,54), а китайского юаня — 1 624,83 сума (+3,29), сообщает ЦБ республики.

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