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https://uz.sputniknews.ru/20230731/dzyudo-uzbekistan-zanyal-pervoye-mesto-kubok-azii-37423546.html
Дзюдо: Узбекистан занял первое место на Кубке Азии
Дзюдо: Узбекистан занял первое место на Кубке Азии
В Ташкенте завершился открытый Кубок Азии по дзюдо, который длился четыре дня
2023-07-31T15:23+0500
2023-07-31T15:44+0500
спорт
узбекистан
дзюдо
кубок азии
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В заключительный день турнира стали известны лучшие дзюдоисты в тяжелом весе, сообщает НОК. В большинстве весовых категорий победу одержали узбекистанцы.В юниорской категории у спортсменов Узбекистана — 12 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых медалей. Среди молодежи — 11 золотых, 12 серебряных, 18 бронзовых наград и первое место в общекомандном зачете.В числе медалистов последнего дня соревнований:юноши:-81 кг:- 90 кг:- 100 кг:+ 100 кг:девушки:- 70 кг:- 78 кг:+ 78 кг:Открытый Кубок Азии по дзюдо проходил в Ташкенте, он длился 4 дня. Дзюдоисты из Узбекистана — на первом месте.
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спорт, узбекистан, дзюдо, кубок азии
спорт, узбекистан, дзюдо, кубок азии

Дзюдо: Узбекистан занял первое место на Кубке Азии

15:23 31.07.2023 (обновлено: 15:44 31.07.2023)
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте завершился открытый Кубок Азии по дзюдо
В Ташкенте завершился открытый Кубок Азии по дзюдо - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2023
© НОК Узбекистана
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В Ташкенте завершился открытый Кубок Азии по дзюдо, который длился четыре дня.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В заключительный день турнира стали известны лучшие дзюдоисты в тяжелом весе, сообщает НОК. В большинстве весовых категорий победу одержали узбекистанцы.
В юниорской категории у спортсменов Узбекистана — 12 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых медалей. Среди молодежи — 11 золотых, 12 серебряных, 18 бронзовых наград и первое место в общекомандном зачете.
В числе медалистов последнего дня соревнований:
юноши:
-81 кг:
1. Ахрор Зиёдуллаев (Узбекистан)
2. Эржан Канатбеков (Кыргызстан)
3. Шахзодхуджа Шарипов (Узбекистан)
3. Сайфидин Сайфидинзода (Таджикистан)
- 90 кг:
1. Алишер Саманов (Узбекистан)
2. Самир Назирбоев (Узбекистан)
3. Зуфарбек Уралов (Узбекистан)
3. Умеджон Раджабов (Таджикистан)
- 100 кг:
1. Рустам Шорахматов (Узбекистан)
2. Нумонжон Раджабов (Узбекистан)
3. Миржалол Нормуминов (Узбекистан)
3. Хабибулло Ашуров (Таджикистан)
+ 100 кг:
1. Махмуджон Махсудов (Узбекистан)
2. Джавохир Муродуллаев (Узбекистан)
3. Абдуллох Худоёров (Узбекистан)
3. Эмирхан Жолдошказиев (Кыргызстан)
девушки:
- 70 кг:
1. Хуршида Раззокбердиева (Узбекистан)
2. Гулирано Сувонкулова (Узбекистан)
3. Гулина Облокулова (Узбекистан)
3. Туйгуль Хамроева (Узбекистан)
- 78 кг:
1. Ширинжон Юлдошова (Узбекистан)
2. Феруза Хурозова (Узбекистан)
3. Шахло Эгамберганова (Узбекистан)
3. Шинар Ибраева (Узбекистан)
+ 78 кг:
1. Мохларойим Тухтамишова (Узбекистан)
2. Дурдона Низомаддинова (Узбекистан)
3. Мохинур Пармонова (Узбекистан)
3. Руслана Махатова (Казахстан)
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте завершился открытый Кубок Азии по дзюдо
В Ташкенте завершился открытый Кубок Азии по дзюдо - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2023
В Ташкенте завершился открытый Кубок Азии по дзюдо
© НОК Узбекистана
Открытый Кубок Азии по дзюдо проходил в Ташкенте, он длился 4 дня. Дзюдоисты из Узбекистана — на первом месте.
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