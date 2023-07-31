Дзюдо: Узбекистан занял первое место на Кубке Азии
15:23 31.07.2023 (обновлено: 15:44 31.07.2023)
В Ташкенте завершился открытый Кубок Азии по дзюдо, который длился четыре дня.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В заключительный день турнира стали известны лучшие дзюдоисты в тяжелом весе, сообщает НОК. В большинстве весовых категорий победу одержали узбекистанцы.
В юниорской категории у спортсменов Узбекистана — 12 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых медалей. Среди молодежи — 11 золотых, 12 серебряных, 18 бронзовых наград и первое место в общекомандном зачете.
В числе медалистов последнего дня соревнований:
юноши:
-81 кг:
-81 кг:
1. Ахрор Зиёдуллаев (Узбекистан)
2. Эржан Канатбеков (Кыргызстан)
3. Шахзодхуджа Шарипов (Узбекистан)
3. Сайфидин Сайфидинзода (Таджикистан)
- 90 кг:
1. Алишер Саманов (Узбекистан)
2. Самир Назирбоев (Узбекистан)
3. Зуфарбек Уралов (Узбекистан)
3. Умеджон Раджабов (Таджикистан)
- 100 кг:
1. Рустам Шорахматов (Узбекистан)
2. Нумонжон Раджабов (Узбекистан)
3. Миржалол Нормуминов (Узбекистан)
3. Хабибулло Ашуров (Таджикистан)
+ 100 кг:
1. Махмуджон Махсудов (Узбекистан)
2. Джавохир Муродуллаев (Узбекистан)
3. Абдуллох Худоёров (Узбекистан)
3. Эмирхан Жолдошказиев (Кыргызстан)
девушки:
- 70 кг:
- 70 кг:
1. Хуршида Раззокбердиева (Узбекистан)
2. Гулирано Сувонкулова (Узбекистан)
3. Гулина Облокулова (Узбекистан)
3. Туйгуль Хамроева (Узбекистан)
- 78 кг:
1. Ширинжон Юлдошова (Узбекистан)
2. Феруза Хурозова (Узбекистан)
3. Шахло Эгамберганова (Узбекистан)
3. Шинар Ибраева (Узбекистан)
+ 78 кг:
1. Мохларойим Тухтамишова (Узбекистан)
2. Дурдона Низомаддинова (Узбекистан)
3. Мохинур Пармонова (Узбекистан)
3. Руслана Махатова (Казахстан)
В Ташкенте завершился открытый Кубок Азии по дзюдо
Открытый Кубок Азии по дзюдо проходил в Ташкенте, он длился 4 дня. Дзюдоисты из Узбекистана — на первом месте.