https://uz.sputniknews.ru/20230731/dzyudo-uzbekistan-zanyal-pervoye-mesto-kubok-azii-37423546.html

Дзюдо: Узбекистан занял первое место на Кубке Азии

Дзюдо: Узбекистан занял первое место на Кубке Азии

В Ташкенте завершился открытый Кубок Азии по дзюдо, который длился четыре дня

2023-07-31T15:23+0500

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спорт

узбекистан

дзюдо

кубок азии

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В заключительный день турнира стали известны лучшие дзюдоисты в тяжелом весе, сообщает НОК. В большинстве весовых категорий победу одержали узбекистанцы.В юниорской категории у спортсменов Узбекистана — 12 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых медалей. Среди молодежи — 11 золотых, 12 серебряных, 18 бронзовых наград и первое место в общекомандном зачете.В числе медалистов последнего дня соревнований:юноши:-81 кг:- 90 кг:- 100 кг:+ 100 кг:девушки:- 70 кг:- 78 кг:+ 78 кг:Открытый Кубок Азии по дзюдо проходил в Ташкенте, он длился 4 дня. Дзюдоисты из Узбекистана — на первом месте.

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спорт, узбекистан, дзюдо, кубок азии