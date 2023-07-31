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Где на этой неделе в Узбекистане будет дождь — погода с 31 июля по 4 августа

Где на этой неделе в Узбекистане будет дождь — погода с 31 июля по 4 августа

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики на этой неделе. 31.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-31T11:29+0500

2023-07-31T11:29+0500

2023-07-31T11:29+0500

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В течение этой недели по территории Узбекистана сохранится умеренно жаркая погода, сообщае Узгидромет.В дневные часы воздух прогреется до 35-40 градусов тепла, по югу и пустынной зоне местами до 42 градусов.Ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь по горным районам Ташкентской области и Ферганской долины 1 августа возможен кратковременный дождь, гроза.31 июля и 1 августа по северу и пустынной зоне, 3-4 августа местами по республике возможно усиление ветра до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.В следующие выходные ожидается небольшое понижение температуры, дневная температура будет в пределах 33-38 градусов.В Ташкенте преобладает малооблачная погода, без осадков. Ветер 3-6 м/с, временамис усилением до 8-10 м/с. Температура воздуха днем 31 июля — 4 августа в пределах 38-40 градусов выше нуля.

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