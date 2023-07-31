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https://uz.sputniknews.ru/20230731/karty-uzcard-humo-bankomaty-37434156.html
Снять деньги с карты в Узбекистане теперь можно в любом банкомате
Снять деньги с карты в Узбекистане теперь можно в любом банкомате
Теперь все банкоматы в республике могут выдавать наличные и осуществлять переводы с карты на карту.
2023-07-31T20:02+0500
2023-07-31T20:02+0500
узбекистан
платежная система
межбанковская платежная система humo
uzcard
банкоматы
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ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Банкоматы всех коммерческих банков в Узбекистане теперь могут выдавать наличные с карт Uzcard и Humo, сообщает пресс-служба Единого общереспубликанского процессингового центра.Это стало возможным благодаря интеграции банкоматов этих двух платежных систем.
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узбекистан банкоматы платежные системы uzcard humo интеграция снятие наличных перевод средств
узбекистан банкоматы платежные системы uzcard humo интеграция снятие наличных перевод средств

Снять деньги с карты в Узбекистане теперь можно в любом банкомате

20:02 31.07.2023
© Sputnik / Зафар ХалиловБанковские карты
Банковские карты - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2023
© Sputnik / Зафар Халилов
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Теперь все банкоматы в республике могут выдавать наличные и осуществлять переводы с карты на карту.
ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Банкоматы всех коммерческих банков в Узбекистане теперь могут выдавать наличные с карт Uzcard и Humo, сообщает пресс-служба Единого общереспубликанского процессингового центра.
Это стало возможным благодаря интеграции банкоматов этих двух платежных систем.
"Теперь все банкоматы на территории Республики Узбекистан поддерживают эту опцию и вам больше не нужно тратить время в поисках "подходящего" банкомата. Каждый банкомат позволяет проводить операции и снимать наличные средства с карт UZCARD и HUMO", - говорится в сообщении.
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