https://uz.sputniknews.ru/20230731/karty-uzcard-humo-bankomaty-37434156.html

Снять деньги с карты в Узбекистане теперь можно в любом банкомате

Снять деньги с карты в Узбекистане теперь можно в любом банкомате

Теперь все банкоматы в республике могут выдавать наличные и осуществлять переводы с карты на карту.

2023-07-31T20:02+0500

2023-07-31T20:02+0500

2023-07-31T20:02+0500

узбекистан

платежная система

межбанковская платежная система humo

uzcard

банкоматы

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ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Банкоматы всех коммерческих банков в Узбекистане теперь могут выдавать наличные с карт Uzcard и Humo, сообщает пресс-служба Единого общереспубликанского процессингового центра.Это стало возможным благодаря интеграции банкоматов этих двух платежных систем.

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