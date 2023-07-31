https://uz.sputniknews.ru/20230731/krasnoknijnyy-xischnik-videolovushka-gissarskiy-zapovednik-37415435.html

Экологи сняли на видео редкого медведя

Экологи сняли на видео редкого медведя

Тянь-шанский бурый медведь чаще всего встречается на таких участках заповедника как Гелан, Мираки, Танхоздарья и Кызылсув

2023-07-31T12:17+0500

2023-07-31T12:17+0500

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узбекистан

медведь

видео

фотоловушка

заповедник

гиссарский заповедник

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Тянь-шанский бурый медведь попал в фотоловушку, установленную в Гиссарском государственном заповеднике. Видео прогуливающегося мишки делится министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Наиболее часто эти хищники встречаются в заповеднике на участках Гелан, Мираки, Танхоздарья и Кызылсув. В ведомстве также напомнили, что бурый медведь занесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу Узбекистана.

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