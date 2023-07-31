https://uz.sputniknews.ru/20230731/krasnoknijnyy-xischnik-videolovushka-gissarskiy-zapovednik-37415435.html
Экологи сняли на видео редкого медведя
Экологи сняли на видео редкого медведя
Тянь-шанский бурый медведь чаще всего встречается на таких участках заповедника как Гелан, Мираки, Танхоздарья и Кызылсув
2023-07-31T12:17+0500
2023-07-31T12:17+0500
2023-07-31T13:57+0500
узбекистан
медведь
видео
фотоловушка
заповедник
гиссарский заповедник
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Тянь-шанский бурый медведь попал в фотоловушку, установленную в Гиссарском государственном заповеднике. Видео прогуливающегося мишки делится министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Наиболее часто эти хищники встречаются в заповеднике на участках Гелан, Мираки, Танхоздарья и Кызылсув. В ведомстве также напомнили, что бурый медведь занесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу Узбекистана.
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узбекистан гиссарский государственный заповедник тянь-шанский бурый медведь фотоловушка
узбекистан гиссарский государственный заповедник тянь-шанский бурый медведь фотоловушка
Экологи сняли на видео редкого медведя
12:17 31.07.2023 (обновлено: 13:57 31.07.2023)
Это тянь-шанский бурый медведь. Чаще всего он встречается на таких участках заповедника как Гелан, Мираки, Танхоздарья и Кызылсув.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik.
Тянь-шанский бурый медведь попал в фотоловушку, установленную в Гиссарском государственном заповеднике. Видео прогуливающегося мишки делится министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
.
Наиболее часто эти хищники встречаются в заповеднике на участках Гелан, Мираки, Танхоздарья и Кызылсув. В ведомстве также напомнили, что бурый медведь занесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу Узбекистана.