https://uz.sputniknews.ru/20230731/predstaviteli-biznes-stran-shos-soberutsya-samarkand-37402891.html

Представители бизнеса стран ШОС соберутся в Самарканде — зачем

Представители бизнеса стран ШОС соберутся в Самарканде — зачем

Участники мероприятия обсудят развитие деловых отношений между представителями бизнеса стран ШОС

2023-07-31T10:32+0500

2023-07-31T10:32+0500

2023-07-31T11:01+0500

узбекистан

шос

бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36543095_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_271c06dcdfeebd451cae733936c367c2.jpg

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Самарканде 7 — 11 августа состоится "Неделя делового партнерства регионов государств Шанхайской организации сотрудничества", сообщает Торгпредство России в Узбекистане. Главная цель мероприятия — развитие деловых отношений между представителями бизнеса стран ШОС, обсуждение перспективных направлений сотрудничества в различных отраслях экономики, проработка новых проектов производственной кооперации и торговых соглашений. В рамках мероприятия также запланированы пленарная и панельные сессии, B2B- и G2B- переговоры, посвященные вопросам электронной коммерции, зеленой экономики, транспорта и логистики, цифровой трансформации, межрегионального сотрудничества, инвестиций, промышленной кооперации и другим приоритетным направлениям.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, шос, бизнес