https://uz.sputniknews.ru/20230731/predstaviteli-biznes-stran-shos-soberutsya-samarkand-37402891.html
Представители бизнеса стран ШОС соберутся в Самарканде — зачем
Представители бизнеса стран ШОС соберутся в Самарканде — зачем
Участники мероприятия обсудят развитие деловых отношений между представителями бизнеса стран ШОС
2023-07-31T10:32+0500
2023-07-31T10:32+0500
2023-07-31T11:01+0500
узбекистан
шос
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Самарканде 7 — 11 августа состоится "Неделя делового партнерства регионов государств Шанхайской организации сотрудничества", сообщает Торгпредство России в Узбекистане. Главная цель мероприятия — развитие деловых отношений между представителями бизнеса стран ШОС, обсуждение перспективных направлений сотрудничества в различных отраслях экономики, проработка новых проектов производственной кооперации и торговых соглашений. В рамках мероприятия также запланированы пленарная и панельные сессии, B2B- и G2B- переговоры, посвященные вопросам электронной коммерции, зеленой экономики, транспорта и логистики, цифровой трансформации, межрегионального сотрудничества, инвестиций, промышленной кооперации и другим приоритетным направлениям.
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узбекистан, шос, бизнес
Представители бизнеса стран ШОС соберутся в Самарканде — зачем
10:32 31.07.2023 (обновлено: 11:01 31.07.2023)
Участники мероприятия обсудят развитие деловых отношений между представителями бизнеса стран ШОС
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik.
В Самарканде 7 — 11 августа состоится "Неделя делового партнерства регионов государств Шанхайской организации сотрудничества", сообщает Торгпредство России
в Узбекистане.
Главная цель мероприятия — развитие деловых отношений между представителями бизнеса стран ШОС, обсуждение перспективных направлений сотрудничества в различных отраслях экономики, проработка новых проектов производственной кооперации и торговых соглашений.
В рамках мероприятия также запланированы пленарная и панельные сессии, B2B- и G2B- переговоры, посвященные вопросам электронной коммерции, зеленой экономики, транспорта и логистики, цифровой трансформации, межрегионального сотрудничества, инвестиций, промышленной кооперации и другим приоритетным направлениям.