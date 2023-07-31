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Солнечный понедельник: прогноз погоды в Ташкенте на 31 июля
Солнечный понедельник: прогноз погоды в Ташкенте на 31 июля
По данным Узгидромета, температура воздуха в столице достигнет +40 градусов.
2023-07-31T05:03+0500
2023-07-31T05:03+0500
2023-07-31T05:03+0500
ташкент
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прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. В понедельник в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура воздуха днем 38-40 градусов выше нуля.
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узбекистан ташкент погода прогноз погоды узгидромет небольшая облачность без осадков температура воздуха 31 июля
узбекистан ташкент погода прогноз погоды узгидромет небольшая облачность без осадков температура воздуха 31 июля
Солнечный понедельник: прогноз погоды в Ташкенте на 31 июля
По данным Узгидромета, температура воздуха в столице достигнет +40 градусов.
ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik
. В понедельник в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Температура воздуха днем 38-40 градусов выше нуля.