https://uz.sputniknews.ru/20230731/prognoz-pogody-tashkent-31-iyulya-37396464.html

Солнечный понедельник: прогноз погоды в Ташкенте на 31 июля

Солнечный понедельник: прогноз погоды в Ташкенте на 31 июля

По данным Узгидромета, температура воздуха в столице достигнет +40 градусов.

2023-07-31T05:03+0500

2023-07-31T05:03+0500

2023-07-31T05:03+0500

ташкент

погода

погода в ташкенте

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. В понедельник в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Температура воздуха днем 38-40 градусов выше нуля.

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узбекистан ташкент погода прогноз погоды узгидромет небольшая облачность без осадков температура воздуха 31 июля