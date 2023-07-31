https://uz.sputniknews.ru/20230731/rabota-kak-lekarstvo-ot-stressa-podborka-samyx-neobychnyx-vakansiy-37396751.html

Работа как лекарство от стресса: подборка самых необычных вакансий

Работа как лекарство от стресса: подборка самых необычных вакансий

Тестировщик романтики, няня для утки, турист… возможно, среди этих реальных вакансий вы найдете работу своей мечты.

2023-07-31T07:11+0500

2023-07-31T07:11+0500

2023-07-31T07:11+0500

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россия

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стресс

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Часто работа становится сильнейшим источником стресса. Но бывают вакансии, которые сами по себе могут быть лучшим лекарством от неприятных переживаний. Наверное, самый известная из таких вакансий – должность работника китайского центра воспроизводства больших панд, в обязанность которого входит обнимать малышей-панд и чесать им за ушком.Но удивительные вакансии можно найти не только в далеких экзотических странах. Аналитики просмотрели реальные предложения работодателей на одном из российских сайтов для трудоустройства и отобрали самые необычные антистресс-вакансии. Результаты исследования публикует RT.В число таких вакансий вошли тестировщики романтики с зарплатой до 100 тыс. рублей в месяц. Вакансию разместила компания-создатель игры для влюбленных. Работники – ответственная пара – должны тестировать задания и отправлять отчеты о своих эмоциях.Еще один работодатель ищет туриста. Ему нужно гулять по Казани, фотографировать и отмечать объекты городской среды. Зарплата – по договоренности.Кому-то может посчастливиться стать няней для… индоуток. Няня сможет бесплатно жить в туристической базе в Кемерове, проходить санаторно-курортное лечение, заниматься спортом и получать зарплату. Взамен ей нужно будет только вовремя кормить и поить индоуток, живущих на территории турбазы.В Удмуртии нанимают озеленителя, который будет высаживать черенки в почву.Частный гольф-клуб ищет необычного специалиста – лесопатолога. Этот "лесной доктор" должен следить за состоянием деревьев на территории клуба.В подборку также вошли вакансии охотника за северным сиянием, сборщика грибов, лошадиного тренера и множество других необычных предложений.

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