https://uz.sputniknews.ru/20230731/stiven-king-prodaja-studentka-uzbekistan-pravo-ekranizatsiya-rasskaz-37427739.html
Стивен Кинг продал студентке из Узбекистана право на экранизацию своего рассказа
Стивен Кинг продал студентке из Узбекистана право на экранизацию своего рассказа
Гульнара Иванова подписала контракт с писателем, выкупив за $1 права на экранизацию его рассказа
2023-07-31T16:50+0500
2023-07-31T16:50+0500
2023-07-31T17:06+0500
вгик
узбекистан
стивен кинг
рассказ
гульнара иванова
экранизация
фильм
американский писатель
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Студентка ВГИК узбекистанка Гульнара Иванова выкупила право на экранизацию рассказа американского писателя Стивена Кинга за один доллар, сообщает пресс-служба вуза. Это произведение Кинга 1981 года "Человек, который не пожимал рук".Так получился короткометражный фильм "Касание" в жанре horror, который уже выиграл Nitiin International Film Festival (Малайзия) в номинации "Лучший триллер" и был отмечен дипломом Student World Impact Film Festival. Сейчас при поддержке Ташкентского ВГИК Гульнара заканчивает свой фильм "Открой глаза", трейлер которого уже победил в номинации "Лучший трейлер" на кинофестивале The Panama Series Festival (Панама).
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узбекистан студентка вгик экранизация право один доллар гульнара иванова рассказ американский писатель стивен кинг
узбекистан студентка вгик экранизация право один доллар гульнара иванова рассказ американский писатель стивен кинг
Стивен Кинг продал студентке из Узбекистана право на экранизацию своего рассказа
16:50 31.07.2023 (обновлено: 17:06 31.07.2023)
Гульнара Иванова подписала контракт с писателем, выкупив за $1 права на экранизацию его рассказа.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik.
Студентка ВГИК узбекистанка Гульнара Иванова выкупила право на экранизацию рассказа американского писателя Стивена Кинга за один доллар, сообщает пресс-служба вуза
.
Это произведение Кинга 1981 года "Человек, который не пожимал рук".
Так получился короткометражный фильм "Касание" в жанре horror, который уже выиграл Nitiin International Film Festival (Малайзия) в номинации "Лучший триллер" и был отмечен дипломом Student World Impact Film Festival.
Сейчас при поддержке Ташкентского ВГИК Гульнара заканчивает свой фильм "Открой глаза", трейлер которого уже победил в номинации "Лучший трейлер" на кинофестивале The Panama Series Festival (Панама).