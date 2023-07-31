https://uz.sputniknews.ru/20230731/stiven-king-prodaja-studentka-uzbekistan-pravo-ekranizatsiya-rasskaz-37427739.html

Стивен Кинг продал студентке из Узбекистана право на экранизацию своего рассказа

Стивен Кинг продал студентке из Узбекистана право на экранизацию своего рассказа

Гульнара Иванова подписала контракт с писателем, выкупив за $1 права на экранизацию его рассказа

2023-07-31T16:50+0500

2023-07-31T16:50+0500

2023-07-31T17:06+0500

вгик

узбекистан

стивен кинг

рассказ

гульнара иванова

экранизация

фильм

американский писатель

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Студентка ВГИК узбекистанка Гульнара Иванова выкупила право на экранизацию рассказа американского писателя Стивена Кинга за один доллар, сообщает пресс-служба вуза. Это произведение Кинга 1981 года "Человек, который не пожимал рук".Так получился короткометражный фильм "Касание" в жанре horror, который уже выиграл Nitiin International Film Festival (Малайзия) в номинации "Лучший триллер" и был отмечен дипломом Student World Impact Film Festival. Сейчас при поддержке Ташкентского ВГИК Гульнара заканчивает свой фильм "Открой глаза", трейлер которого уже победил в номинации "Лучший трейлер" на кинофестивале The Panama Series Festival (Панама).

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