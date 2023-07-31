https://uz.sputniknews.ru/20230731/tashkentskoye-metro-uslugami-podzemki-vospolzovalis-boleye-80-mln-passajirov-37403167.html
В Минтрансе рассказали, сколько человек перевезло ташкентское метро за полгода
В Минтрансе рассказали, сколько человек перевезло ташкентское метро за полгода
По данным Минтранса Узбекистана в I полугодии столичное метро перевезло десятки миллионов узбекистанцев и гостей страны
2023-07-31T10:57+0500
2023-07-31T10:57+0500
2023-07-31T11:26+0500
узбекистан
метро
метро
ташкентский метрополитен
пассажиры
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Ташкентский метрополитен за шесть месяцев этого года обслужил более 81 млн 281 тыс. пассажиров, сообщили в министерстве транспорта. На сегодняшний день протяженность ташкентского метро достигла 66,74 км, а количество станций выросло до 48-ми. С завершением второго этапа строительства протяженность метрополитена составит более 70 километров, а количество станций увеличится до 50-ти.
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узбекистан ташкент метро ташкентский метрополитен пассажиры минтранс
узбекистан ташкент метро ташкентский метрополитен пассажиры минтранс
В Минтрансе рассказали, сколько человек перевезло ташкентское метро за полгода
10:57 31.07.2023 (обновлено: 11:26 31.07.2023)
По данным Минтранса Узбекистана, в I полугодии столичное метро перевезло десятки миллионов узбекистанцев и гостей страны.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik.
Ташкентский метрополитен за шесть месяцев этого года обслужил более 81 млн 281 тыс. пассажиров, сообщили в министерстве транспорта
.
На сегодняшний день протяженность ташкентского метро достигла 66,74 км, а количество станций выросло до 48-ми.
С завершением второго этапа строительства протяженность метрополитена составит более 70 километров, а количество станций увеличится до 50-ти.