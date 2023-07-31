https://uz.sputniknews.ru/20230731/tashkentskoye-metro-uslugami-podzemki-vospolzovalis-boleye-80-mln-passajirov-37403167.html

В Минтрансе рассказали, сколько человек перевезло ташкентское метро за полгода

В Минтрансе рассказали, сколько человек перевезло ташкентское метро за полгода

По данным Минтранса Узбекистана в I полугодии столичное метро перевезло десятки миллионов узбекистанцев и гостей страны

2023-07-31T10:57+0500

2023-07-31T10:57+0500

2023-07-31T11:26+0500

узбекистан

метро

метро

ташкентский метрополитен

пассажиры

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Ташкентский метрополитен за шесть месяцев этого года обслужил более 81 млн 281 тыс. пассажиров, сообщили в министерстве транспорта. На сегодняшний день протяженность ташкентского метро достигла 66,74 км, а количество станций выросло до 48-ми. С завершением второго этапа строительства протяженность метрополитена составит более 70 километров, а количество станций увеличится до 50-ти.

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