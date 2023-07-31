https://uz.sputniknews.ru/20230731/tashoblast-nachalo-sovmestnyye-azerbaydjan-uzbekistan-voyennyye-ucheniya-37423171.html

В Ташобласти начались совместные узбекско-азербайджанские военные учения

В Ташобласти начались совместные узбекско-азербайджанские военные учения

Церемония открытия первых совместных узбекско-азербайджанских военных учений с компьютерной поддержкой прошла на полигоне "Чирчик"

2023-07-31T14:55+0500

2023-07-31T14:55+0500

2023-07-31T15:05+0500

узбекистан

азербайджан

ташкентская область

учения

военные учения

сотрудничество

военное сотрудничество

военнослужащие

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Ташкентской области начались совместные узбекско-азербайджанские тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой UZAZ-2023, сообщает Sputnik Азербайджан. Военные двух стран отработают эпизоды по организации и проведению специальных военных операций.В ходе выступлений на церемонии открытия официальные лица с обеих сторон выразили уверенность в том, что впервые организованные совместные учения с компьютерной поддержкой послужат укреплению двустороннего сотрудничества между армиями Узбекистана и Азербайджана. Отметили также, что учения UZAZ-2023 внесут большой вклад в обмен опытом между военнослужащими обеих стран, повышение их профессионализма и уровня подготовки.

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