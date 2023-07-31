https://uz.sputniknews.ru/20230731/tashoblast-nachalo-sovmestnyye-azerbaydjan-uzbekistan-voyennyye-ucheniya-37423171.html
В Ташобласти начались совместные узбекско-азербайджанские военные учения
В Ташобласти начались совместные узбекско-азербайджанские военные учения
Церемония открытия первых совместных узбекско-азербайджанских военных учений с компьютерной поддержкой прошла на полигоне "Чирчик"
2023-07-31T14:55+0500
2023-07-31T14:55+0500
2023-07-31T15:05+0500
узбекистан
азербайджан
ташкентская область
учения
военные учения
сотрудничество
военное сотрудничество
военнослужащие
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В Ташкентской области начались совместные узбекско-азербайджанские тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой UZAZ-2023, сообщает Sputnik Азербайджан. Военные двух стран отработают эпизоды по организации и проведению специальных военных операций.В ходе выступлений на церемонии открытия официальные лица с обеих сторон выразили уверенность в том, что впервые организованные совместные учения с компьютерной поддержкой послужат укреплению двустороннего сотрудничества между армиями Узбекистана и Азербайджана. Отметили также, что учения UZAZ-2023 внесут большой вклад в обмен опытом между военнослужащими обеих стран, повышение их профессионализма и уровня подготовки.
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узбекистан азербайджан ташкентская область военные учения полигон чирчик министерство обороны проведение специальных военных операций тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой двустороннее сотрудничество военнослужащие
узбекистан азербайджан ташкентская область военные учения полигон чирчик министерство обороны проведение специальных военных операций тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой двустороннее сотрудничество военнослужащие
В Ташобласти начались совместные узбекско-азербайджанские военные учения
14:55 31.07.2023 (обновлено: 15:05 31.07.2023)
Церемония открытия первых совместных узбекско-азербайджанских военных учений с компьютерной поддержкой прошла на полигоне "Чирчик".
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik.
В Ташкентской области начались совместные узбекско-азербайджанские тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой UZAZ-2023, сообщает Sputnik Азербайджан
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"Они организованы в соответствии с "Планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана на 2023 год", — говорится в сообщении.
Военные двух стран отработают эпизоды по организации и проведению специальных военных операций.
В ходе выступлений на церемонии открытия официальные лица с обеих сторон выразили уверенность в том, что впервые организованные совместные учения с компьютерной поддержкой послужат укреплению двустороннего сотрудничества между армиями Узбекистана и Азербайджана.
Отметили также, что учения UZAZ-2023 внесут большой вклад в обмен опытом между военнослужащими обеих стран, повышение их профессионализма и уровня подготовки.