https://uz.sputniknews.ru/20230731/uzbekistan-kitay-sotrudnichestvo-memorandum-umnyy-transport-37425590.html

В Узбекистане совместно с Китаем создадут "умный" транспорт — подробности

В Узбекистане совместно с Китаем создадут "умный" транспорт — подробности

Соответствующие договоренности достигнуты в рамках визита делегации из числа профильных специалистов в Китай

2023-07-31T16:20+0500

2023-07-31T16:20+0500

2023-07-31T16:48+0500

узбекистан

китай

министерство транспорта республики узбекистан

транспорт

видеонаблюдение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37426958_102:87:878:523_1920x0_80_0_0_b3ca779a021c8aeceabdb3dcfa6f8254.jpg

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Делегация из числа представителей министерства транспорта и АО “Toshshahartransxizmat” посетила китайские компании “Yutong Bus Co., Ltd”, "King Long", “Magnetic North”, "Hikvision" и ознакомилась с производственными процессами. Об этом сообщает Минтранс.В ходе визита подписан целый ряд соглашений и меморандумов. В частности, с компанией “Yutong Bus Co., Ltd” подписали трехсторонний меморандум — достигнута договоренность о реализации совместных проектов в области беспилотных автономных транспортных средств. Кроме того, по итогам переговоров АО “Toshshahartransxizmat” и компания “Hikvision” подписали двусторонний меморандум о предоставлении интегрированных решений безопасности на основе инновационных систем видеонаблюдения и технологий искусственного интеллекта.Также достигнута договоренность о сотрудничестве с компанией “Magnetic North” по вопросам внедрения интеллектуальной транспортной системы. Так, стороны подписали меморандум о предоставлении комплексных решений по интеллектуальному транспорту Республики Узбекистан, включая разработку, проектирование, установку, ввод в эксплуатацию, обучение, техническое обслуживание. Напомним, делегация Узбекистана, состоящая из представителей министерства транспорта и АО “Toshshahartransxizmat”, в июле посетила Китай с целью изучения опыта качественного обслуживания подвижного состава и внедрения современных передовых цифровых технологий в сфере общественного транспорта.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, китай, министерство транспорта республики узбекистан, транспорт, видеонаблюдение