https://uz.sputniknews.ru/20230731/uzbekistan-kitay-sotrudnichestvo-memorandum-umnyy-transport-37425590.html
В Узбекистане совместно с Китаем создадут "умный" транспорт — подробности
В Узбекистане совместно с Китаем создадут "умный" транспорт — подробности
Соответствующие договоренности достигнуты в рамках визита делегации из числа профильных специалистов в Китай
2023-07-31T16:20+0500
2023-07-31T16:20+0500
2023-07-31T16:48+0500
узбекистан
китай
министерство транспорта республики узбекистан
транспорт
видеонаблюдение
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Делегация из числа представителей министерства транспорта и АО “Toshshahartransxizmat” посетила китайские компании “Yutong Bus Co., Ltd”, "King Long", “Magnetic North”, "Hikvision" и ознакомилась с производственными процессами. Об этом сообщает Минтранс.В ходе визита подписан целый ряд соглашений и меморандумов. В частности, с компанией “Yutong Bus Co., Ltd” подписали трехсторонний меморандум — достигнута договоренность о реализации совместных проектов в области беспилотных автономных транспортных средств. Кроме того, по итогам переговоров АО “Toshshahartransxizmat” и компания “Hikvision” подписали двусторонний меморандум о предоставлении интегрированных решений безопасности на основе инновационных систем видеонаблюдения и технологий искусственного интеллекта.Также достигнута договоренность о сотрудничестве с компанией “Magnetic North” по вопросам внедрения интеллектуальной транспортной системы. Так, стороны подписали меморандум о предоставлении комплексных решений по интеллектуальному транспорту Республики Узбекистан, включая разработку, проектирование, установку, ввод в эксплуатацию, обучение, техническое обслуживание. Напомним, делегация Узбекистана, состоящая из представителей министерства транспорта и АО “Toshshahartransxizmat”, в июле посетила Китай с целью изучения опыта качественного обслуживания подвижного состава и внедрения современных передовых цифровых технологий в сфере общественного транспорта.
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узбекистан, китай, министерство транспорта республики узбекистан, транспорт, видеонаблюдение
узбекистан, китай, министерство транспорта республики узбекистан, транспорт, видеонаблюдение
В Узбекистане совместно с Китаем создадут "умный" транспорт — подробности
16:20 31.07.2023 (обновлено: 16:48 31.07.2023)
Соответствующие договоренности достигнуты в рамках визита делегации из числа профильных специалистов в Китай.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik.
Делегация из числа представителей министерства транспорта и АО “Toshshahartransxizmat” посетила китайские компании “Yutong Bus Co., Ltd”, "King Long", “Magnetic North”, "Hikvision" и ознакомилась с производственными процессами. Об этом сообщает Минтранс
.
В ходе визита подписан целый ряд соглашений и меморандумов.
В частности, с компанией “Yutong Bus Co., Ltd” подписали трехсторонний меморандум — достигнута договоренность о реализации совместных проектов в области беспилотных автономных транспортных средств.
Кроме того, по итогам переговоров АО “Toshshahartransxizmat” и компания “Hikvision” подписали двусторонний меморандум о предоставлении интегрированных решений безопасности на основе инновационных систем видеонаблюдения и технологий искусственного интеллекта.
Также достигнута договоренность о сотрудничестве с компанией “Magnetic North” по вопросам внедрения интеллектуальной транспортной системы. Так, стороны подписали меморандум о предоставлении комплексных решений по интеллектуальному транспорту Республики Узбекистан, включая разработку, проектирование, установку, ввод в эксплуатацию, обучение, техническое обслуживание.
Напомним, делегация Узбекистана, состоящая из представителей министерства транспорта и АО “Toshshahartransxizmat”, в июле посетила Китай с целью изучения опыта качественного обслуживания подвижного состава и внедрения современных передовых цифровых технологий в сфере общественного транспорта.